I Rasmus Madsens øjne står vi lige nu over for verdenshistorien største krise. Klimakrisen.

B.T. har taget den 18 årige klimaaktivist med på Christiansborg for at tale med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der ikke deler det synspunkt. Han mener i hvert fald, at det et problem, man kan nå at løse. Et klassisk eksempel på at unge og ældre langt fra er enige om at prioritere klimaet i valgkampen.

»Det er en stor udfordring, men hvis flere lande følger det danske eksempel, så er det en krise, vi kan håndtere,« siger Messerschmidt.

»Så du mener ikke, at det er den største krise, menneskeheden har stået overfor?« spørger den unge klimaaktivist fra Sønderborg.

Morten Messerschmidt og klimaaktivisten Rasmus Madsen har taget plads i et af Christiansborgs mange lokaler for at tale klimapolitik. Foto: Nikolai Linares

Det mener Morten Messerschmidt ikke, at han er i stand til at vurdere.

»Jeg synes for eksempel også, at Anden Verdenskrig var en ret stor krise,« siger han, mens Rasmus Madsen kigger overrasket på ham.

Med grønne klipklapper og langt hår står Rasmus Madsen i skarp kontrast til den 38-årige politiker, der er klædt i jakkesæt og blanke sko.

B.T. sætter under valgkampen fokus på klimaet. Et stort emne for de unge – en uvant problemstilling for 'de voksne'.

En anden kontrast er, som du nok havde gættet, deres holdning til de klimaproblemer, verden står overfor.

Rasmus Madsen mener, at man er alt for langt fra mål, og han stoler ikke på, at de danske politikere kan nå det mål, før det er for sent.

Det synspunkt deler Morten Messerschmidt ikke.

»Mener du det?« spørger Rasmus Madsen med frustration i stemmen.

Han fortæller Morten Messerschmidt, at vi lige nu burde sætte en 'rød alarm' i gang.

Selvom der er stor uenighed, så kan de blive enige om, at det de voksnes ansvar at løse klimakrisen. Foto: Nikolai Linares

»Jeg er bange. For sådan, som det står til lige nu og med den udvikling, der har været de seneste år, så rammer vi forbi målet,« siger den unge klimaaktivist, der flere gange har 'pjækket' fra skole for et strejke for klimaet.

Han går på gaden med skilte og kampråb i sin hjemby, Sønderborg.

Ud over det, så køber han mest genbrugstøj, flyver ikke og spiser ikke kød.

Og lige når det kommer til kød, så opstår der en meget konkret uenighed mellem Messerschmidt og den unge aktivist.

Rasmus Madsen er 18 år og går i 2.g. Foto: Nikolai Linares

Der står nemlig i Dansk Folkepartis klimapolitik, at de ikke ønsker at pålægge kød en klimaafgift.

»Hvis vi gør det danske kød dyrt, så køber danskerne bare kød fra for eksempel Polen, som er endnu værre for klimaet,« siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at begrænsninger ikke er vejen frem.

Men for Rasmus Madsen handler det om at tage skridt i den rigtige retning.

»Man tager muligheden for, at min fremtid bliver en god fremtid, hvis man ikke gør noget,« siger han.

Den 38-årige DF-politiker understreger, at det ikke alene er Danmarks ansvar, og at vi faktisk gør meget for at forbedre det danske klimaaftryk.

»Hvis resten af verden gjorde som Danmark, så ville vi være et bedre sted med klimaet,« siger han.

Rasmus Madsen er ikke tilfreds med, at politikerne ikke lægger handling bag deres ord, når det handler om klimaet. Foto: Nikolai Linares

Derfor forstår han heller ikke, hvorfor Rasmus Madsen og andre unge klimaaktivister har fokus på Danmark.

»Fordi det er farligt. Det er farligt at sende ansvaret videre,« svarer Rasmus Madsen.

Han mener, at man bruger alt for kort tid på at tale klima inde på Christiansborg.

»Hvad er vigtigst? Er det ikke vores klima? I stedet brugte man lang tid på at lave et burkaforbud,« siger han.