En 30-årig kvinde fik sig en overraskelse, da hun kom hjem til sin kæreste søndag aften. Han fik nemlig et opkald fra hendes telefon.

Hun var ikke klar over, at telefonen var blevet stjålet. I den anden ende var en mand, der havde nogle krav, hvis kvinden ville have sin telefon igen.

Den 18-årige mand krævede 1.000 kroner i kontanter samt seksuelle ydelser. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Hvis kvinden nægtede at gøre, som manden bad om, ville han offentliggøre private billeder fra telefonen.

Efter at have modtaget kravene valgte den 30-årige kvinde at kontakte ordensmagten.

De reagerede med det samme og sendte to civile betjente med kvinden hen til stedet, hvor hun skulle møde afpresseren.

Betjentene spottede hurtigt den 18-årige mand med telefonen og anholdt ham efterfølgende.

Han blev sigtet for både tyveri og afpresning.