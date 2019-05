En bare 18-årig fodboldspiller er død, efter han faldt om til træning. Akut førstehjælp på stedet kunne ikke redde den unge mands liv.

Den 18-årige spillede på Herning Fremads U19-hold og var torsdag aften til træning, da han pludselig blev ramt af et hjertestop. Han døde fredag over middag på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Formand for Boldklubben Herning Fremad, Brian Pedersen, kalder det uventede og chokerende dødsfald ‘dybt, dybt tragisk.'

Han fortæller, at den 18-årige faldt om i sine holdkammeraters påsyn.

»Det var selvfølgelig i nuet et kæmpe chok for spillere og trænere,« siger Brian Pedersen og fortæller, at en træner samt en seniorspiller til stede have førstehjælpskundskaber og ilede til for at redde den 18-åriges liv. Desværre forgæves.

De tilstedeværende blev efterfølgende kaldt sammen til en snak. En psykolog er siden blev kontaktet for at kunne bistå den 18-åriges holdkammerater, hvis de har behov for det, lyder det.

Brian Pedersen fortæller, at man i klubben er meget berørt af situationen.

»Vores tanker går til familie og de pårørende,« siger han.