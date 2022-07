Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange danskere fik sved på panden af det varme sommervejr onsdag.

Men en anderledes sved på panden var det altså for Den Nordsjællandske Kystlivreddertjeneste.

For her måtte John Mogensen, der både er livredder og livredderchef for kystlivreddertjenesten, personligt redde 17 folk ind til lands igen på Hornbæk Strand.

»Det var en stor mundfuld. Folk havde tydeligvis ikke set vejrudsigten om, at vinden ville tage til og problemet er også, at forældrene har meget tillid til deres børn,« fortæller han til B.T.

Problemet opstår, når man kommer fri af klitterne og skrænterne. For så kommer vinden. Og derfra går det stærkt.

»Ligesom vi i mange år har grint af vildfarende folk på luftmadrasser, så er billedet i dag bare med paddleboards,« slår han fast.

Og det var netop vildfarende folk – primært børn – på de såkaldte standuppaddleboards, der fik brug for hjælp.

»Når du først kommer ud i den vind, så kan du altså drive på tværs af Kattegat,« understreger han.

Ni gode baderåd Har du planer om at tage ud for at bade. Så følger her ni baderåd. Lær at svømme og springe rigtigt

Bad altid sammen med andre - hold øje med hinanden og ikke mindst de små

Bad kun på dybder der går dig til navlen når du stiller dig op i vandet

Spring aldrig på hovedet i lavt vand, eller i vand du ikke kender

Bad på de strande, som er godkendt med det internationale blå flag, for at få badevand af god kvalitet og sikkerhed omkring din badetur.

Svøm langs kysten

Bad kun hvor det er tilladt og når forholdene tillader det

Bad kun hvis du føler dig frisk - bad aldrig med alkohol eller sløvende medicin i blodet

Gå op, hvis du begynder at fryse Kilde: Falck

Men det var ikke det største problem. For alvoren opstod først, da børnene valgte at hoppe af deres bræt for at svømme ind mod land.

»Det øjeblik du hopper af og slipper den, så kan det hurtigt blive alvorligt og farligt,« slår han fast.

»Så hvis det skulle gå galt, så bliv siddende. Boardet er nemlig rigtig godt at flyde på,« lyder den klare opfordring.

Samtidig fortæller han, at mange også vælger at være flere på samme bræt.

»Og det vil jeg altså også bare sige, er en ekstremt dårlig idé,« understreger han.

At der netop var tale om 17 redningsaktioner på én dag, var også bemærkelsesværdigt.

»Det ser ud til, at de i år giver den gas. For sidste år havde vi måske tilsammen 17 tilfælde,« fortæller han.

Har man planer om at bade torsdag, så skal man ikke frygte vinden ligeså meget. Dog skal man være opmærksom på noget andet.

»I dag bliver der brandmænd og fjæsinger. Der er vind, men den er ikke så kraftig, som den var i går. Men man må godt tænke sig om, før man sætter folk til havs,« fortæller han.