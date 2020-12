Lægemiddelstyrelsen har modtaget enkelte meldinger om bivirkninger, der alle karakteriseres som forbigående.

Lægemiddelstyrelsen har indtil onsdag middag modtaget 17 indberetninger om formodede bivirkninger af coronavaccinen, der blev taget i brug søndag.

Det oplyser styrelsen på dens hjemmeside.

Der er blandt andet tale om allergiske reaktioner, der sandsynligvis skyldes vaccinen.

Alle tilfælde var forbigående og blev behandlet af personalet på vaccinationsstedet, oplyser styrelsen.

13.311 personer havde frem til onsdag morgen modtaget det første af to vaccinestik.

Det svarer til, at 0,23 procent af befolkningen har påbegyndt vaccinationen.

Indtil videre er vaccinen givet til plejehjemsbeboere og sundhedsansatte.

Lægemiddelstyrelsen skriver, at "hundredtusinder af borgere" på verdensplan nu er vaccineret med "Comirnaty", som er navnet på vaccinen fra selskaberne Pfizer og BioNTech.

Der er ifølge styrelsen i USA og Storbritannien set enkelte tilfælde af allergisk chok - kaldet anafylaksi - hos personer, der har modtaget vaccinestikket.

Men det er ifølge Lægemiddelstyrelsen "inden for det forventelige, idet alle vaccinationer medfører en lille risiko for disse sjældent forekommende kraftige allergiske reaktioner".

- Der er på nuværende tidspunkt ikke rapporteret om uacceptable bivirkninger, skriver styrelsen.

Man kan ifølge Lægemiddelstyrelsen opleve ubehag, rødme ved indstiksstedet, let feber og muskelømhed, efter at man har modtaget prikket.

Hvis man får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer, skriver styrelsen.

Kun hvis man oplever alvorlige symptomer, efter at man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Det kan eksempelvis være allergiske symptomer som besvær med at trække vejret eller udslæt.

Lægerne skal indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Borgere kan også selv gøre det via styrelsens hjemmeside.

