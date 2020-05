Social- og indenrigsministeriet fordeler 500 millioner kroner i ekstraordinære lån til 17 udvalgte kommuner.

Landet over gnaver coronaepidemien i de kommunale pengekasser, der skal hoste op med store summer til alt fra ekstra rengøring til det stigende antal ledige.

Nogle kommuner var dog før krisen dårligere polstret end andre, og 17 af de værst stillede får derfor en håndsrækning i form af lån for i alt 500 millioner kroner.

Lånene udstedes af Social- og Indenrigsministeriet, hvor minister Astrid Krag (S) vurderer, at der er god brug for pengene ude i landet.

- Jeg er glad for, at vi med det her har mulighed for at holde hånden under de kommuner, der er særligt udsat i den her tid, siger hun.

Det er små kommuner og kommuner med en likviditet på under 4000 kroner per indbygger, der er kommet i betragtning til lånepuljen.

Den ansøger, der har fået lov at låne klart flest penge, er med 71 millioner kroner Ikast-Brande Kommune.

Her fortæller borgmester Ib Lauritsen (V), at der er lavvande i kassen, fordi kommunen er i gang med at bygge en ny skole.

Han lægger derfor ikke skjul på, at han er meget tilfreds med lånet, som han især forudser skal bruges til at understøtte et stigende antal ledige.

- Vi er suverænt den kommune i Danmark, der eksporterer flest varer målt per indbygger. Derfor får vi nok flere ledige og kigger ind i nogle udfordringer, som er større, end det andre gør, siger han.

Nummer to på listen over låntagere er med 42 millioner kroner Hjørring Kommune.

Her peger borgmester Arne Boelt (S) især på turisme- og fragtsektorerne som områder, hvor coronaudbruddet kommer til at trække blodrøde spor i det kommunale excelark.

- Vi har en Schengen-grænse op mod Norge, som har været lukket ned i to måneder.

- Det giver jo et ordentligt dask til os, for det har ramt hårdt på både passagerdelen og fragtdelen nede på havnen, siger han.

Før lånet kom i hus, stod kommunen ifølge Arne Boelt over for at skulle skære i velfærd som ældrepleje og skole- og institutionsområdet.

- Det tror jeg ikke, vi får behov for nu. Men man skal huske på, at det her er et lån, og lån har jo den ulempe, at de skal betales tilbage.

- Så vi kommer til at slæbe det med i årene fremover, siger Arne Boelt.

I alt har 24 kommuner søgt. 7 af dem har fået afslag.

