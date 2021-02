17 tidligere beboere på børnehjemmet Godhavn i Nordsjælland får tilkendt 300.000 kroner hver i godtgørelse for misrøgt efter at have indgået forlig. Det oplyser Børns Vilkår.

De 17 stævnede staten i 2020, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i 2019 kort efter sin valgsejr som den første statsminister undskyldte for den behandling, en stor gruppe børn blev udsat for på børnehjem i 1960'erne og 1970'erne.

- Vi er naturligvis rigtig glade på disse menneskers vegne. Vi er også glade for, at regeringen har påtaget sig et ansvar, og at sagerne er blevet afgjort uden om domstolene.

- Vi ved, hvor langsommelige og opslidende disse sager kan være - i nogle tilfælde ligefrem retraumatiserende, skriver direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl i en kommentar.

De kummerlige forhold og overgreb, børn på børnehjem som Godhavn blev udsat for, var længe ukendte i den brede offentlighed. I 2005 afdækkede en DR-dokumentar dog overgrebene.

I 2010 slog en rapport bestilt af Socialministeriet fast, at drenge på Godhavn i årtier var blev udsat for fysisk og psykisk vanrøgt, medicinske forsøg og seksuelle overgreb.

Ministre under både Helle Thorning-Schmidts (S) og Lars Løkke Rasmussens (V) regeringer ville ikke give en officiel undskyldning, men da Mette Frederiksen (S) tiltrådte i 2019, valgte hun hurtigt at give en officiel undskyldning.

- Børn – nogle af jer – blev fjernet fra deres mor og far. Men i stedet for støtte og undervisning blev I sat til arbejde, som ingen spinkel barnekrop kan klare.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav i 2019 en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn, som blev udsat for misrøgt på blandt andet drengehjemmet Godhavn. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) gav i 2019 en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn, som blev udsat for misrøgt på blandt andet drengehjemmet Godhavn. Foto: Thomas Lekfeldt

- I stedet for omsorg fik I tæsk. I stedet for varme blev I mødt med ydmygelser og overgreb, sagde hun ved et arrangement i august 2020 og tilføjede:

- Når I spørger mig: Mette, kan du officielt på Danmarks vegne give os en undskyldning? Så svarer jeg: Ja!

Efter undskyldningen valgte en gruppe af Godhavnsdrengene med den i hånden at stævne staten. Det er den sag, der altså er indgået forlig i.

Børns Vilkår håber, at forliget kan danne grundlag for afgørelser i andre sager og for flere af dem, der led overlast på børnehjem.

/ritzau/