Sjofle kommentarer, lummer undervisning og klamme beskeder var med i den pakke, 17-årige Sofie Jørgensen fik, da hun tog et førstehjælpskursus i forbindelse med kørekort.

»Det startede med, at vi var ude at ryge i en pause. Da jeg er på vej ind, hører jeg ham (underviseren, red.) sige, at han synes, en af de andre piger var ’provokerende på en charmerende måde’. Jeg studsede over kommentaren, men endte med bare at skyde det til side,« fortæller Sofie Jørgensen til B.T.

Men i løbet af undervisningen det blev værre og værre, husker hun.

»Han forsøgte hele tiden at gøre undervisningen sjofel. Jeg spurgte de andre, om de også syntes, det var over grænsen. Det var de enige med mig i, og jeg hørte også historier fra andre undervisningsgange, hvor han havde opført sig upassende.«

Sofie Jørgensen tog kurset tilbage i juni i Midtjylland. Kort efter skrev hun en besked til firmaet, der udbyder førstehjælpskurserne, da hun gerne ville have kontaktoplysninger på en af de andre kursister.

Ejeren sendte Sofie Jørgensen videre til hendes underviser, som valgte at skrive til hende fra sin private Facebookprofil i stedet for firmaets.

Underviseren er en mand omkring de 40 år, og han har arbejdet som underviser i flere forskellige sammenhænge. Udover i førstehjælpskursusfirmaet har han indtil for nyligt undervist i et alternativt læringstilbud – en specialklasse for unge på folkeskolens ældste trin – og på en ungdomsskole i lokalmiljøet.

Beskederne, som B.T. er i besiddelse af, får hurtigt en lummer tone:

Foto: Privat foto Vis mere Foto: Privat foto

»Jeg havde det rimelig stramt med det. Han skal forholde sig professionelt. Det er ’no go’ at tale og skrive sådan, når vi er elever, og jeg bliver bekymret, fordi jeg ved, han har arbejdet med nogen, der er yngre end mig selv og meget sårbare,« fortæller Sofie Jørgensen.

Hun syntes, beskederne og opførslen var så uprofessionel, at hun valgte at anmelde manden til det lokale politi. En anmeldelse, som politiet modtog 1. juli 219, har B.T. fået bekræftet.

Og hun er ikke den eneste unge kvinde, som har fået grænseoverskridende beskeder fra underviseren. Det samme har Mathilde, som er anonym, men hvis fulde identitet B.T. er bekendt med. Hun var på samme førstehjælpskursus som Sofie Jørgensen.

»Til kurset sagde han, at han syntes, jeg var irriterende på en charmerende måde, fordi jeg ikke ville puste i dukkens mund,« fortæller Mathilde til B.T.

Det var Mathilde, underviseren omtalte, da Sofie Jørgensen var ude at ryge. Også Mathilde fandt kommentaren upassende.

Beskederne mellem Mathilde og underviseren blev meget hurtig lumre – fra underviserens side.

Han omtaler blandt andet Mathildes bagende ved brug af ordet ’røv’, og han beder også hende om at tilføje sig på det billedbårne sociale medie Snapchat, hvor modtagne billeder forsvinder efter maksimalt 10 sekunder.

Men samtalen tager en drejning, da de to diskuterer Mathildes modvilje mod at give mund-til-mund på træningsdukkerne:

Foto: Privat foto Vis mere Foto: Privat foto

Mathildes ’ad’ får ikke underviseren til at stoppe. Efter et par beskeder skriver han: ’Du må med ud og stå på wakeboard. Så kan jeg også se dig i badetøj.’

Igen siger Mathilde tydeligt fra.

Begge kvinder når at få tilsendt underviserens brugernavn på Snapchat. Ingen af dem har bedt om det.

B.T. har kontaktet den ungdomsskole, hvor manden stadig arbejder. Her vil lederen hverken be- eller afkræfte, om underviseren fortsat er ansat, da »der er mange mennesker, der skal tages hensyn til«. Lederen vil heller ikke bekræfte, at de har fået klager om manden.

Men da B.T. besøger ungdomsskolens hjemmeside, fremgår mandens navn flere gange – både på en liste over undervisere og som underviser på to specifikke førstehjælpshold.

Da B.T. igen tjekker hjemmesiden op ad formiddagen – et par timer efter samtalen med lederen – er mandens navn fjernet fra listen over undervisere.

Dog fremgår han fortsat som underviser på to førstehjælpskurser, hvoraf et ifølge hjemmesiden begynder om få uger.

B.T. kontakter også de to andre arbejdspladser, underviseren havde. Lederen for det alternative læringstilbud bekræfter over for B.T., at underviseren har været ansat, og at han ikke er det længere.

Hun kan ikke kommentere på, hvornår eller hvorfor han stoppede, da der er tale om en personalesag. Også ejeren af førstehjælpsfirmaet bekræfter, at underviseren ikke længere er i firmaet.

På trods af flere henvendelser til underviseren er han ikke vendt tilbage til B.T.