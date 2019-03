»Det er en fuldstændig tom følelse. Vi kan slet ikke forholde os til, at vi snart skal til at lægge vores 17-årige barn i graven.«

Sådan lyder det hjerteskærende fra Anja og Jes Arrild, der i weekenden mistede deres ældste datter, Natascha, i en voldsom soloulykke i Lellinge.

Klokken var lige omkring et natten til søndag, da to politibetjente bankede på døren til Anja og Jes Arrilds hjem og fortalte dem, at de skulle følge med betjentene til Rigshospitalet.

Blot få øjeblikke forinden var deres teenagedatter landet bevidstløs på en mark, efter hendes 20-årige kammerat - med Natascha på passagersædet - havde mistet herredømmet over en bil, som drønede ind i to vejtræer, inden den endte på marken.

Ulykken var så voldsom og forårsagede så svære skader på unge Nataschas kranie, at hendes liv ikke stod til at redde.

»Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror bare ikke, jeg forstod det,« siger Anja Arrild til spørgsmålet om, hvilke tanker der røg i gennem hendes hoved, da hun fik beskeden om, at hendes datter var (hjerne)død.

Kort efter den tragiske melding blev Anja og Jes spurgt til organdonation og efter en kort betænkningstid, besluttede de sig for at sige ja, da Natascha tidligere har givet udtryk for, at hun mente, at man skulle hjælpe, hvis man kunne.

»Hun var et menneske, der altid ville alle andre godt. Både hendes far og jeg er organdonorer, og hun blev engang fortørnet over, at jeg ikke vil donere mit hjerte, så vi var ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gøre.«

Reddede seks mennesker

Familien fik efterfølgende at vide, at Nataschas organer søndag aften var med til at redde mindst seks mennesker, som ikke ville have overlevet uden et nyt organ.

»Det er det eneste lyspunkt i alt det her,« siger Anja og fortsætter:

»Hun var så god og tænkte meget på andre mennesker. Det trøster os at vide, at der er mennesker, som overlever på grund af det her.«

Anja og Jes har besluttet sig for at dele deres historie, fordi det forhåbentligt kan være med til, at flere danskere tager stilling til organdonation.

Og da den trafiske ulykke skete som følge af høj fart, vil de samtidig opfordre til, at unge mennesker overholder farthastighederne og husker selen.

»Der blev kørt rigtig hurtigt. Vi ved ikke, om hun havde sele på, fordi ulykken var så voldsom, og bilen var så skadet, at de (politiet, red.) ikke kan sige det med sikkerhed, men uanset hvad, er vi tilfredse, hvis det kan hjælpe eller redde bare én i trafikken, at vi står frem.«

Udover Anja og Jes efterlader Natascha sig to mindre søskende på henholdsvis 6 år og 13 år.

Da politiet retstekniske undersøgelser stadig er i gang, ved familien endnu ikke, hvornår de kan begrave hende.