Der gik et sæt gennem kroppen på 17-årige Katja Antonina, da en besked fra en veninde torsdag pludselig tikkede ind på hendes telefon.

For beskedens indhold var ikke som forventet.

Hun blev nemlig mødt af et billede af en rangliste over udseendet på den nye årgangs piger på Munkensdams Gymnasium i Kolding. En rangliste, der fik fem drenge fra 3. g bortvist med øjeblikkelig virkning.

»Jeg får at vide, at jeg ligger på en god plads. Og jeg tænker 'det er da lige meget, hvilken plads jeg er på,' for flere af mine veninder lå langt nede, og jeg synes under alle omstændigheder ikke, at det er okay,« fortæller hun til B.T.

Nærmere bestemt blev Katjas billede fundet på plads nummer to under kategorien 'Direkte til Britta hjørnet'. Men om det er en god plads, er Katja egentlig ikke sikker på. For hun ved ikke, hvad kategorien betyder.

»Det virker som en intern joke. Så jeg ved jo i princippet ikke, om det er godt eller dårligt,« slår hun fast.

B.T. har set listen, hvor man kan se, at pigerne bliver inddelt i fem kategorier. Fra toppen lyder kategorierne 'Toppen af poppen', 'Direkte til Britta-hjørnet', 'Kunne smash', 'Ellers tak du' og 'Vil hellere skære pikken'.

»Det er jo nogle mega ubehagelige kategorier, og det er ikke rart at blive sat i bås på den måde. Jeg er faktisk glad for, jeg ikke skal tilbage.«

Listen, hvor knap 200 pigers lectio-billede er sat under de forskellige kategorier. Vis mere Listen, hvor knap 200 pigers lectio-billede er sat under de forskellige kategorier.

For den dag, ranglisten kom ud, havde Katja nemlig valgt at droppe ud for at vende tilbage til et gymnasium, hun havde gået på tidligere.

»Jeg kunne virkelig mærke en stor forskel fra Munkensdams Gymnasium og mit gamle. Jeg følte mig mere tilpas det andet sted, og jeg føler man bliver hurtigere dømt på Munkensdams.«

Katja ved ikke, hvem drengene, der har lavet listen, er, men hun kalder straffen på en uges bortvisning for »til grin«.

Derfor synes hun også, det er endnu vigtigere, at man åbner op om snakken.

»Jeg føler, det er noget, der skal snakkes om, og hvis der ikke er nogen, der gør det, så sker der ikke noget.«

Det har dog ikke været helt uden omkostninger for Katja at stå frem. For efter at have fortalt sin oplevelse til TV Syd, så er der kun tikket grimme beskeder ind.

»Jeg synes, det er voldsomt, at der er over 2.000 kommentarer, hvor folk skriver grimt om mig. Jeg bliver kaldt grim, en bitch, ligesom nogen siger, at jeg kun åbner op, fordi jeg er på listen,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg føler, jeg bliver straffet for at stå frem og have en holdning til det her. Det lyder næsten, som om folk er enige med dem, der har lavet listen. Og det synes jeg er ubehageligt og meget tankevækkende.«

Hun understreger, at vi er i 2022, og at det gør hende ked af det, at der bliver sat 'ulækre og sexistiske' vendinger på kvinders udseende.

»Det er blevet så nemt at dømme folk, uden at man kender dem. Og jeg tror slet ikke, tænker ikke over, hvad det får andre til at føle, eller hvordan det påvirker folk.«

Drengene er nu bortvist frem til den 23. september. Og ifølge Per Møller, der er rektor på gymnasiet, er sanktionen på en uges bortvisning den helt rigtige konsekvens.

»Ja, det synes jeg. Skolen ved, hvem det er, og folk ved, hvorfor de ikke går på skolen lige nu. Grundstemningen på skolen er, at det, de har gjort, er forkert. De andre elever ved, hvem der mangler lige nu, så der er også en social effekt i det,« fortalte han torsdag til B.T.

