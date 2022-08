Lyt til artiklen

17-årige Ditte Jensen og hendes veninde Nanna Smed glædede sig til en hyggetur i biografen fredag aften.

Men de kom aldrig så langt. I stedet fik de to veninder en chokerende oplevelse.

Undervejs på togturen fra Skjern til Herning mærkede Ditte Jensen pludselig et lille bump. Og derefter flere andre bump, fortæller hun til TV Midtvest.

Umiddelbart efter så hun veninden Nanna lette fra sit sæde for kort efter at dunke ind i bordet foran hende.

De to veninder sad i et af de to tog, som fredag kørte over en å ved Kibæk, hvor et skybrud havde skyllet jorden væk under skinnerne.

I det øjeblik frygtede Ditte Jensen, at det ville gå galt. Grueligt galt.

»Jeg tænkte med det samme, at jeg skulle dø,« siger Ditte Jensen til TV Midtvest.

Da toget nåede Videbæk blev de to chokerede veninder og de øvrige passagerer sendt videre til Herning med togbus, men da Ditte Jensen og Nanna Smed nåede dertil var lysten til en biograftur forduftet på grund af det, de lige havde været igennem.

I stedet tog de til skadestuen, hvor Ditte Jensen fik konstateret en mild hjernerystelse.

Togstrækningen mellem Herning og Skjern er efterfølgende blevet lukket i mindst to uger, mens Banedanmark udbedrer skaderne.

Arriva driver togdriften på strækningen. Selskabet indsætter togbusser i perioden.

Banedanmark skriver uddybende i en skriftlig kommentar, at der ikke skulle være sket nogle skader i forbindelse med hændelsen ved Kibæk – hverken på personer eller tog.

Midt- og Vestjyllands Politi har søndag morgen udsendt en advarsel – og en løftet pegefinger – til såkaldte 'vejrturister' ved togstrækningen. Det kan du læse mere om HER.