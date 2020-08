Et forfærdeligt fald fra en altan har ændret 17-årige Andrea Jørgensens liv. Hun er nu lam fra nederst i maven og ned til tåspidserne: Hun kan ikke bevæge benene, hun kan ikke gå i bad og på toilet selv. Faktisk kan hun ikke engang mærke, når hun skal tisse.

Desværre oplever Andrea Jørgensen utilstrækkelig hjælp fra Odense Hjemmepleje, der seks gange om dagen skal komme hjem til hende og hjælpe hende på toilettet.

»De forsømmer min pleje. Jeg sad med tis i bukserne i tre timer. Det er uværdigt. Så sidder jeg i mit eget tis, fordi de ikke kan passe deres arbejde,« fortæller Andrea Jørgensen.

Andrea Jørgensen har kun været hjemme fra sygehuset i halvanden uge. Men anden gang hjemmehjælpen ikke holdt aftalen om at komme forbi, fik hun nok og bestemte sig for at fortælle sin historie.

Andrea blev fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter. Foto: Privat Vis mere Andrea blev fløjet til Odense Universitetshospital med helikopter. Foto: Privat

Fem meters fald gjorde Andrea lam

Den 3. juni falder Andrea Jørgensen bagover, ud over en 1. sals-altan og fem meter ned på hård asfalt. Hun havde siddet på kanten, men mistede balancen.

På hospitalet giver scanningen et frygteligt svar. Andrea Jørgensen har brækket første lændehvivel, slået et stykke af sit bækken, forstuvet sin højre fod, brækket den venstre fod, brækket højre albue, brækket venstre hånd og punkteret venstre lunge.

En hård dom, der for Andrea Jørgensen betyder, at hun skal have hjælp til nogle af de mest basale behov.

Hendes mor har tre skulderoperationer og en diskusprolaps og kan ikke hjælpe Andrea Jørgensen. Derfor afhænger hun af hjemmeplejen, men hjælpen er bare ikke god nok, for de glemmer nogle gange at komme forbi.

Andreas skader i journalen B.T. har set Andreas Journal, hvor hendes skade er beskrevet: I denne bekræftes det, at hun falder cirka fem meter ned på et hårdt underlag fra en altan på 1. sal. At hun ved ambulancens ankomst har smerter, er urolig og har nedsat motorik i sine ben. I Andrea Jørgensens Journal står der også, at hun har brug for genoptræning, og at hun har behov for hjemmesygeplejerske, fordi hun skal have hjælp til bad og toiletbesøg. Mere detaljeret står der, at hun ikke kan vaske sig selv, at hun kun til dels kan flytte sig selv, men at hun selv kan drikke og spise. Der står også, at der er en aftale om besøg seks gange i døgnet. Andrea Jørgensen er 17 år, men B.T. har fået hendes forældres samtykke til at Andrea Jørgensen må deltage i et interview.

Manglende besøg allerede første dag

Faktisk går det allerede galt den første dag, efter Andrea Jørgensen er kommet hjem fra sygehuset. Hjemmehjælpen kommer først kl. 21 om aftenen, og næste gang, hun ser en hjælper, er kl. 11 dagen efter. Altså 14 timer senere.

Det selv om aftalen er, at hjemmehjælpen skal komme seks gange i døgnet.

Når hjemmehjælpen glemmer Andrea Jørgensens besøg, betyder det, at Andrea nogle gange tisser i bukserne og må vente på, hjemmeplejen kommer.

»Jeg kan ikke mærke, når jeg skal tisse. Det kommer pludselig – nu tisser jeg. Jeg føler, jeg mister min værdighed, når jeg sidder med våde bukser,« fortæller Andrea Jørgensen.

Andrea sidder nu i kørestol og kan ikke længere bevæge sine ben. Foto: Privat Vis mere Andrea sidder nu i kørestol og kan ikke længere bevæge sine ben. Foto: Privat

Andrea Jørgensen er blevet glemt flere gange, og hun oplevede det så sent som i forgårs. Her ventede hun tre timer med våde bukser på, at hjemmehjælpen kom.

Forinden kontaktede Andrea Jørgensen selv hjemmehjælpen og sagde, at de skulle komme. Men her fik hun at vide, at det var blevet noteret, at hun ikke ønskede toilethjælp.

En spøjs besked for Andrea Jørgensen at få, når hun ikke kan komme på toilettet selv. Hjemmeplejen havde ved en fejl noteret, at Andrea Jørgensen ikke vil have hjælp, fordi hun om morgenen under et hjemmehjælpsbesøg ikke skulle tisse. Dette bekræfter Odense Kommune over for B.T.

»Det er ikke optimalt. Deres pleje er ikke tilstrækkelig. Jeg føler mig glemt, og det gør mig ked af det,« siger Andrea Jørgensen, men understreger, at det ikke er alle hjælpere, der ikke yder tilstrækkelig pleje.

Læs det fulde svar fra Odense Kommune her Odense Kommune har ikke villet stille op til et interview, ej heller kan de kommenterere på den enkelte sag. Men om den generelle om hjemmeplejen skriver stabschefen i Ældre- og Handicapforvaltningen, René Lorenz, i skriftligt svar:



Føler Odense Kommune, at hjemmehjælpen er tilstrækkelig? »Grundlæggende er den tildelte pleje tilstrækkelig. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan ske fejl, eller at der ikke kan opstå uheldige eller uacceptable situationer. Det kan godt ske, at der ved en fejl går for lang tid mellem besøg. Vi er i løbende dialog med både borgere og pårørende for at sikre den bedst mulige støtte og for at rette op på eventuelle fejl. Så tilpasser vi vores hjælp efter behov.« Skal man som borger i Odense Kommune forvente at sidde med fx tis i bukserne, fordi hjemmeplejen ikke kommer? »Nej, det skal man som borger ikke forvente, og vi beklager rigtigt meget, hvis en borger oplever, at der går for lang tid. Når det sker, laver vi justeringer ift. tidspunkter for besøg, ligesom vi også gerne kommer ud over de aftalte tidspunkter, hvis behovet er der.« Hvad er en værdig behandling af en borger, der har brug for hjælp? »En værdig behandling er, at man gennem dialog og samarbejde med kommunen får den indsats og den hjælp, man har behov for.« Er det værdigt at sidde med tis i bukserne i tre timer? »Nej, det er det ikke. Derfor er det også vigtigt, at man tager kontakt til hjemmeplejen, hvis man oplever, at der går for lang tid, eller hvis man får brug for hjælp ud over de aftalte tidspunkter. Og at man gør os opmærksomme på, hvis noget glipper, så vi kan rette op på det.«

Odense Kommune har ikke ønsket at stille op til et interview omkring Andrea Jørgensens manglende pleje. Rene Lorenz, stabschef for Ældre- og Handicapforvaltningen, siger i et skriftligt svar til B.T., at man som borger ikke skal sidde i tre timer med våde bukser.

»Det skal man som borger ikke forvente, og vi beklager rigtigt meget, hvis en borger oplever, at der går for lang tid. Når det sker, laver vi justeringer ift. tidspunkter for besøg, ligesom vi også gerne kommer ud over de aftalte tidspunkter, hvis behovet er der.«

Fremtiden afhænger måske af hjemmehjælpen

Andrea Jørgensen går lige nu til genoptræning flere gange om ugen, og hendes mål er at kunne gå igen. Men hvad hendes fremtidsudsigter er, ved hun først om et år, hvor hun får at vide, om hun får varige mén.

»Så jeg ved faktisk ikke, om jeg kommer til at gå igen.«

Alligevel har Andrea Jørgensen planer om at starte i 3.g på mandag. Men her er hun også afhængig af hjemmehjælpens hjælp.

»Jeg håber stadig at starte, hvis hjemmehjælpen kan finde ud af det. Hvis de ikke kan det, kan jeg ikke komme i skole. Det vil være rigtig hårdt for mig, for jeg brænder for min skole,« fortæller Andrea Jørgensen.