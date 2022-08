Lyt til artiklen

Politiet har fået flere henvendelser fra borgere om den forsvundne Jennifer Hedegaard Larsen, så de nu søger efter hende på både Bornholm og Næstved-egnen.

Politiets efterlysning af den 17-årige Jennifer Hedegaard Larsen, der har været forsvundet mere end to uger, har kastet et større antal henvendelser og praj af sig.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Blandt andet mener borgere i både Næstved og på Bornholm at have set teenageren, der forsvandt fra hjemmet i Køge 3. august i et tilsyneladende nøje tilrettelagt forsvindingsnummer.

»Vi har fået flere henvendelser fra borgere flere steder i landet, der mener at have set hende. Aktuelt undersøger vi tips fra Næstved og Bornholm,« siger Maria Sander-Hansen, der er kommunikationsmedarbejder i politikredsen.

Da TV 2 Lorry taler med politiet, er de to henvendelser endnu ikke blevet undersøgt, hvorfor det ikke er umuligt at få oplyst, hvorvidt de har givet anledning til en skærpet eftersøgning i en bestemt landsdel.

Midt- og Vestsjællands Politi understreger, at det fortsat er politiets klare formodning, at den 17-årige Jennifer har ønsket at forsvinde.

Blandt andet havde den savnede pige op til forsvindingsdatoen 3. august deaktiveret sine profiler på sociale medier, pillet sim-kortet ud af sin mobiltelefon, pakket en taske med tøj og udstyr og kort efter hævet alle sine kontanter ved en hæveautomat i Greve.

Samtidig havde Jennifer Hedegaard Larsen efterladt et brev til familien.

Politiet har læst brevet, men kan ikke dele yderligere oplysninger om dets indhold.

»Men brevet underbygger vores klare formodning om, at hun er forsvundet frivilligt. Det er ikke vores opfattelse, at hun skulle være til fare for sig selv, eller at der skulle være sket hende noget,« siger Maria Sander-Hansen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun tilføjer, at politiet allerede har søgt de kendte opholdsadresser, hvor Jennifer Hedegaard Larsen kunne være søgt hen. Men uden resultat.

Derfor bedes offentligheden fortsat holde øje med en person, der matcher Jennifer Hedegaard Larsens signalement.

Mener man at have set hende, eller har man oplysninger om, hvor hun opholder sig, kan man kontakte politiet på telefonnummeret 114.

Hun beskrives således af politiet:

Kvinde, 17 år, cirka 163 centimeter høj.

Almindelig af bygning.

Skulderlangt blond/rødskært hår.

Hun kan være iført en sort hættetrøje/jakke, hvide/lyse bukser og sorte støvler.

Hun medbragte mørkeblå skuldertaske med sorte stropper, flere forskellige sæt tøj og personlige ejendele.