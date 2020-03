»Det er simpelthen skrækkeligt. Vi har rendt rundt i en uge og været i berøring med hundredvis af mennesker.«

For Martin Tage Poulsen giver det ingen mening, at han først er blevet testet positiv for coronavirus onsdag. Han kontaktede sin læge allerede onsdag – for en uge siden – og har i den tid nået at smitte sin kæreste og sin 15 måneder gamle datter, Rose.

Flere gange har han kontaktet sundhedsmyndighederne med bekymring over sine symptomer, men det er ikke blevet taget seriøst, fortæller han.

»Min læge sagde, at jeg skulle slappe af, selvom seks ud af syv fra vores tur var syge. Det var ikke noget, jeg skulle være bange for.«

Ligesom mange andre danskere har Martin været på skiferie i Ischgl, som på det tidspunkt ikke var et risikoområde.

B.T. har talt med en række af de nu hjemvendte skiturister, som ikke føler, at man tog deres henvendelser seriøst, før det var for sent.

De nyeste tal viser, at 169 smittede danskere har været i Østrig. 118 af dem fra Ischgl.

Adskillige blev først testet i dagene efter, at skisportsstedet søndag blev erklæret et risikoområde – flere dage efter deres hjemkomst.

Ingen af dem, som B.T. har talt med, blev i første omgang opfordret til at gå i karantæne. De skulle gå på arbejde og leve normalt.

Siden steg antallet af smittede i Danmark voldsomt på få dage. Nogle har været ude blandt andre, siden de kom hjem, mens andre allerede var så syge, at de var hjemme med få personer omkring sig.

»Det er under alt kritik, at de ikke bare sendte mig og de mange andre i karantæne, når vi fortalte om symptomerne,« siger Martin Tage Poulsen.

En anden dansker, som heller ikke forstår den langsomme reaktion, er Lene Schou.

Tidslinje 4. marts: Martin Tage Poulsen ringer første gang til sin læge. Han var på ferie 27-29 februar i Ischgl. 5. marts: Island placerer Ischgl i Østrig som et risikoområde. Alle rejsende skal i karantæne. Sundhedsstyrelsen i Danmark er informeret. 6. marts: Martin Tage Poulsen ringer igen til lægevagten. Det samme gør Lene Schou fra sin ferie i Ischgl. 8. marts: Jenni Carlend, Helle Bach Pedersen og Brian Lorenzen ringer til sundhedsmyndighederne. Flere af dem, som B.T. har talt med, bliver søndag nat sendt afsted for at blive testet. 9. marts: Katja Svendsen kontakter 1813 og bliver afvist. Hun ringer 112 senere og får tid til test. 8. marts/ mandag 9. marts: Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets Borgerservice gør Ischgl til et højrisikoområde. 10. marts: Katja Svendsen bliver testet. 11. marts: Martin Tage Poulsen testes.

Hun havde feber, ubehag og hoste og ringede fredag i sidste uge med det samme til sundhedsmyndighederne.

På det tidspunkt var hun stadig i Ishgl med sine venner og bekymret for at vende hjem til Danmark med symptomer.

»De sagde bare, at vi ikke var i en rød zone, så det var ikke noget, som vi skulle tage alvorligt,« fortæller Lene Schou.

»En fra min gruppe havde et barnebarn med kræft boende derhjemme. Han sendte ham heldigvis væk, før han kom hjem.«

Flere danskere, som har været i Ischgl, blev søndag opmærksom på, at en bartender fra byen var testet positiv.

Den information hjalp heller ikke, fortæller Helle Bach Pedersen. Hun har sammen med to andre også været i Ischgl og kom hjem i lørdags.

»Jeg ringede søndag og sagde, at de lokale sundhedsmyndigheder havde oplyst om en bartender, der var testet positiv for coronavirus,« siger hun.

»De kunne havde stoppet det her i tide, hvis de havde lyttet til os.«.

Ikke kun den ene bartender, men alle vedkommendes kollegaer har siden vist sig at være positive.

De har arbejdet på det populære afterski-sted Kitzloch, hvor mange af danskerne har været.

Af den grund nævner flere til B.T., at de formentlig er blevet smittet med coronavirus netop der, fordi man står 'som sild i en tønde' aften efter aften.

»Det er 100 procent der, jeg blev smittet. Stort set alle kommer forbi den bar på sin tur,« forklarer Brian Lorenzen, som også var i byen i uge 10 med syv venner.

Seks af dem er nu testet positiv for coronavirus.

Brian forstår ligesom de øvrige heller ikke, at lægevagten og sundhedsmyndighederne ikke har reageret på de mange opkald fra hjemvendte syge skiturister.

»De sagde bare, at jeg ikke havde været i et risikoområde, og de ville derfor ikke foretage sig noget, selvom vi havde symptomerne.«

I hans optik har man reageret for sent. Mange smittetilfælde og karantæner kunne være undgået, mener han.

»Alle os, der er kommet hjem, har ikke kunnet få bekræftet, at vi var smittet. Mange har været ude i samfundet blandt andre i den tid,« siger han.

Sundhedsstyrelsen: Vi har fulgt reglerne

På et pressemøde torsdag svarede Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på B.T.s spørgsmål om håndteringen af hjemvendte danskere fra Ischgl.

Vi har netop fået oplyst, at 118 er smittet fra det samme skiområde, Ischgl. De har sat gang i en stor smittekæde. Vi har talt med flere af dem, som kritiserer myndighederne for ikke at lytte til dem. To af dem prøvede allerede torsdag og fredag at råbe deres læge og myndighederne op om, at de nok havde symptomerne på coronavirus. Først søndag markerer I byen som højrisiko. I mellemtiden har de smittet en masse andre. Island kategoriserede området som højrisiko allerede torsdag.

Hvorfor ventede Danmark tre dage?

»Vi har været meget opmærksomme på ikke bare det område, men en lang række andre i Europa i sidste uge. Vi så på de danske tal og var i tæt dialog med de andre lande om Østrig. Det er fuldstændig rigtigt, at vi gjorde det søndag. Her vurderede vi, at vi havde den information, der skulle til for at gøre det til risikoområde.

Island gjorde det torsdag. Hvorfor ventede I?

»Vi kiggede på det over weekenden og havde søndag dokumentation. Vi fik rådgivning fra Statens Serum Institut, som havde tallene, og de sagde der, at det var et højrisikoområde.«

En stor gruppe mennesker fra det samme områder ringer med symptomer på coronavirus. Er der noget i jeres system i sundhedsvæsenet, som ikke fungerer så?

»Vi var opmærksomme på det område og en lang række andre. Det er vigtigt at sige nu, at vi skal betragte hele Europa og Danmark som risikoområde.«