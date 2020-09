En lang række kvinder fra mediebranchen har underskrevet støtteerklæring til Sofie Linde om sexisme.

1615 kvinder har skrevet under på støttebrevet til tv-vært Sofie Linde, da der var deadline for at afgive en underskrift lørdag klokken 12.

Torsdag var der 701 underskrifter. Det antal er altså siden steget med 914, oplyser initiativtagerne i en mail.

- Det understreger med al tydelighed, at vores branche har et problem. Nu behøver vi ikke længere tale om, om der er et problem med sexisme i mediebranchen, men hvad der skal gøres for at løse det, siger de seks kvindelige TV2-journalister, som har skrevet brevet.

Støttebrevet er skrevet for at bakke Sofie Linde op, efter at hun ved årets Zulu Comedy Galla fortalte om grænseoverskridende episoder fra sit arbejdsliv. En "stor tv-kanon" skulle have foreslået hende at give ham oralsex, hvis hun ville gøre sig nogen forhåbninger om at blive i branchen.

Initiativtagerne håber, at der mange steder i mediebranchen i den kommende tid vil være styrket fokus på sexisme.

Her opfordres der for eksempel til fokus blandt ledelserne på, hvordan der skabes et defineret og trygt system for, hvordan medarbejdere skal gøre, hvis de bliver udsat for grænseoverskridende adfærd.

Initiativtagerne er på "én gang overvældede og ærgerlige over, at så mange underskrifter er tikket ind".

Sammen med underskrifterne har de også modtaget hundredvis af eksempler på sexisme i branchen.

Eksemplerne lyder på alt fra upassende eller nedværdigende kommentarer på gangene, seksuelt ladede beskeder fra kolleger eller chefer, til fysisk berøring hvor folk er blevet taget på låret, i skridtet eller på numsen.

