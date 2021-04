Efter 161 år må Randers-virksomheden Chas Mortensen kaste håndklædet i ringen. Nutiden overhalede virksomheden.

»Siden grundlæggelsen i 1860 har virksomheden gennemgået en forrygende udvikling.«

Sådan står der på Chas Mortensens hjemmeside, som trods konkurs ikke er lukket ned.

Men selvom der står, at virksomheden har gennemgået en forrygende udvikling, har det ikke været nok, og corona har også sat sit aftryk på økonomien.

»Det er en gammel virksomhed, som har kørt efter gamle traditioner og ikke rigtig er fulgt med tiden. Den har ganske enkelt ikke været konkurrencedygtig på markedet,« fortæller kurator i boet, advokat Ole Husum, til Randers Amts Avis.

Virksomheden, der blev grundlagt i 1860 af L. Andersen, fik sit nuværende navn, da Charles Mortensen overtog virksomheden i 1912.

Oprindelig var den nu konkursbegærede virksomhed en sejlmagervirksomhed, hvis primære målgruppe var den maritime sektor. Men i årenes løb begyndte virksomheden også at sælge telte og presenninger.

Kurator Ole Husum har endnu ikke overblik over gældens størrelse, men siger, at den er stor nok til, at det definitivt er slut med virksomheden. Chas Mortensen beskæftigede den seneste tid kun ejeren, Jørgen Nielsen.