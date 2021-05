Lørdag bliver adskillige evakueret i Flensborg. Det er derfor ikke dagen, man skal planlægge en tur omkring Eckener Straße i det nordlige Flensborg syd for den dansk-tyske grænse.

Situationen er nemlig den, at politi, teknikere og sikkerhedstjenester skal grave en bombe fra 2. Verdenskrig op.

Det skriver Flensborg Kommune i en pressemeddelelse.

På en sportsplads ved Eckener Straße i det nordlige Flensborg har man tirsdag fundet en kraftig flyverbombe under jorden. I første omgang troede man, der blot var tale om noget metal.

Men tirsdag viste det sig at være en bombe.

Det betyder, at bomben skal graves op og uskadeliggøres, hvorfor dele af Flensborg lukker ned og beboere – inden for en radius på 1000 meter mod nord og 500 meter mod syd – skal evakueres.

Antallet af borgere, der skal forlade deres hjem, lyder på omkring 16.000 personer, skriver JydskeVestkysten.

Også 250 patienter på et nærliggende sygehus bliver flyttet stuer, der vender væk fra området.

»Vi evakuerer ikke nogen ud af et hospital, men der bestemt værelser, hvor vi rykker patienter fra, ligesom nogle vinduer sikres udefra,« siger Franziska Mumm, der er talskvinde for ammunitionsrydningstjenesten, til Flensborg Avis og tilføjer, at »absolut ingen kan komme ind eller ud af hospitalet, mens evakueringen pågår«.

Nødophold bliver stillet til rådighed og er klar klokken 09.30 lørdag.

To timer senere skal alle, der er blevet bedt om at lade evakuere, have forladt deres hjem.

Flensborg Kommune skriver, at hvis alt går efter planen, er indsatsen overstået sent på eftermiddagen eller tidligt om aftenen.