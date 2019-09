En stavefejl i weekendens udgave af Bornholms Tidende er gået viral.

Fejlen opstod i en artikel omhandlende pindsvin og deres vinterhi.

I et fremhævet citat fra naturvejleder Søren Sillehoved, blev der skrevet således:

‘Engang mente man, at voksne pindsvin har 16.000 pikke, men efter man har talt dem - én for én - er antallet af pikke skrumpet ind til 5.000 - 6.000 stk.’

Der er dog ikke tale om pindsvinenes kønsorganer, som citatet ellers antyder.

I stedet er det pindsvinenes pigge på ryggen, der omtales i så stort et antal.

Fejlen fik søndag Bornholms Tidende til at komme med en rettelse, i en opfølgende artikel, på deres hjemmeside.

Weekends stavefejl blev hurtigt spottet hos læserne, deriblandt radiovært Sandie Westh, som delte fejlen med sine følgere på Twitter.

En naturvejleder i Bornholms Tidende med en opsigtsvækkende afsløring. #énforén pic.twitter.com/WSDxdQSV5F — Sandie Westh (@SandieWesth) September 1, 2019

I søndagens opfølgende artikel fra Bornholms Tidende medgiver avisen, at det korrekte ord er pigge og ikke det anvendte ‘pikke’.

Journalisten til den opfølgende artikel hos Bornholms Tidende, Jakob Nørmark, fortæller til B.T., at avisen ærgrer sig over fejlen, men finder det også er meget sjovt, at fejlen nu er gået viralt på internettet.

Bornholms Tidendes konstituerede chefredaktør, Nanna Krogh, har da også kun latter til overs for fejlen.

»Vi kan vel ikke rigtigt gøre andet end at grine af det,« udtaler hun til B.T.