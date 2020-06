I alt 18 personer med relation til en flyafgang fra Islamabad 6. juni er testet positive for coronavirus.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet 18 smittetilfælde med coronavirus, som kan spores tilbage til et fly, der fløj fra Pakistans hovedstad, Islamabad, til København 6. juni.

Det oplyser styrelsen torsdag.

Tirsdag fortalte styrelsen, at seks personer fra flyet var registreret smittede.

- Ud af de 18 smittede var 16 om bord på flyet, mens to personer er nære kontakter, der efterfølgende er testet positive, men som ikke var om bord.

- Fire personer vurderes at have været smitsomme på det tidspunkt, hvor de befandt sig om bord på flyet, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle relevante personer er kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alligevel vil styrelsen ikke udelukke, at der kan konstateres flere smittetilfælde i fremtiden med relation til den flyafgang.

- Sagen illustrerer med al tydelighed, at det er ufatteligt vigtigt, at vi fortsat passer på os selv og hinanden ved at følge anbefalingerne om at holde afstand, have god hygiejne og lade os teste, skriver konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

Tirsdag fortalte styrelsen første gang, at der var bragt smitte til Danmark fra flyet fra Pakistan.

Her fortalte styrelsen, at der var tale om flynummer PK8771 fra Islamabad, der landede i Københavns Lufthavn den 6. juni. Der var 318 passagerer om bord.

Det er ikke oplyst, om de smittede fortsat befinder sig i Danmark, da det er personfølsomme oplysninger.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste tirsdag, at de smittede har været med flyet med henblik på indrejse i Danmark.

Styrelsen har ikke villet oplyse, om der er tale om danske eller udenlandske statsborgere.

Alle passagerer, der har været om bord på flyet, opfordres til at være særligt opmærksomme på symptomer på coronavirus.

Hvis man har mistanke om, at man kan være smittet, anbefales det, at man isolerer sig og booker tid til en test eller kontakter sin læge. Det er dog vigtigt, at man ikke møder uanmeldt op hos lægen.

Generelt har myndighederne kraftigt opfordret til, at danskere, der vender hjem fra udlandet, isolerer sig i 14 dage.

