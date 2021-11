»Jeg havde aldrig forestillet mig, at sådan noget ville ske for mig.«

Det er ikke hver dag, at man bliver hovedpersonen under en vaskeægte heltegerning.

Men for 16-årige Matias Steen Humlegård er det præcis, hvad der er sket. Med sit mod og sin målrettethed, har han nemlig reddet et menneskeliv.

Det skriver TV 2 Øst, der bragte historien først.

På vej hjem fra en kammerat opdager han en mand, der falder om ved supermarkedet Aldi.

Kan du førstehjælp?

Og der går ikke mange sekunder før han – ene mand – er i gang med at udøve førstehjælp.

»Jeg skynder mig over til manden, tjekker hans vejrtrækning og opdager, at han ikke er ved bevidsthed,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Så påbegynder jeg hjerte lunge redning, mens jeg ringer til alarmcentralen. Få sekunder efter, kommer en hjerteløber.«

For selvom Matias Steen Humlegård ikke ligefrem havde planlagt at redde liv den pågældende fredag, var der ikke langt fra tanke til handling. Og det er der en særlig grund til.

»Selvfølgelig var jeg bekymret, men som brandkadet i Lolland-Falster brandvæsen har jeg lært ikke at være berøringsangst og altid at holde hovedet koldt,« siger han og fortsætter:

»Jeg er meget stolt af mig selv.«

Dét er han ikke alene om. For mens Matias Steen Humlegård udøvede førstehjælp, ventede mormor på at få visit.

Og da han efterfølgende endelig nåede frem, var det en noget overvældet dreng, der trådte ind af døren.

»Ja, jeg måtte jo undskylde, at jeg kom for sent. Men da hun hørte hvorfor, så var hun bare stolt og lykkelig over situationen,« siger han.

»Jeg rystede helt på kroppen da jeg kom frem, men jeg var meget lettet og tryg ved tanken om, at jeg havde reddet et liv.«

Også Lolland-Falster Brandvæsen udtrykker stor begejstring for Matias Steen Humlegårds heltemod.

»Takket være Matias hurtige og resolutte handling var hjertet begyndt at slå igen og personen var ved at komme til bevidsthed lige før ambulancen ankom,« skriver de i et opslag på Facebook.