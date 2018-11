Slut. Færdig. Aldrig igen.

For 16-årige Lawend Blend Bamarne kan det ikke understreges nok. Aldrig mere kommer han og vennerne til at ‘tæske’ hinanden, når en fra vennegruppen har fødselsdag.

»Det har haft så store konsekvenser for os, at vi på ingen måder har lyst til at gøre noget lignende,« siger 16-årige Lawend Blend Bamarne, der indtil nu har været det anonyme offer i videoen fra Roskilde Katedralskole, som i forrige uge gik viralt på sociale medier og i landsdækkende presse.

I videoen kan man se en gruppe drenge vælte en anden dreng, som - ud fra første øjekast - sagesløst igennem 16 sekunder må tage imod slag og spark til både ben og krop.

Men, som Lawend Blend Bamarne over for B.T. understreger, var der intet sagesløst over det. Det hele var planlagt. Forventet. Kontrolleret.

»Jeg kan på ingen måde lide at blive betegnet som et offer. Og først og fremmest ville jeg ønske, at alle indser, at der ikke er noget offer. Der har været tale om en leg. En leg med spilleregler, som sikrer, at ingen kom til skade,« siger Lawend Blend Bamarne og forklarer samtidig, at han og vennerne - inden 'overfaldet' - nøje havde aftalt, at den korporlige leg skulle udføres i skolens gymnastiksal efter sidste time.

Blandt ledelsen på Roskilde Katedralskole kunne man dog ikke se det legefulde ved den lille film, og umiddelbart efter de blev bekendt med videoen, bortviste de prompte alle implicerede aktører med begrundelse om, at de 'havde spillet en aktiv rolle i en voldelig, helbredstruende episode, som havde 'miskrediteret skolens gode ry og omdømme'.

Skolen anmeldte ligeledes sagen til politiet, men eftersom Lawend Blend Bamarne ikke ønskede at anlægge sag mod vennerne - fordi han hele tiden klargjorde, at det bare var for sjov - droppede politiet sagen.

Flere skoler oplever voldsritualer Voldelige fødselsdagsritualer blandt eleverne finder også sted uden for Roskilde Katedralskole. På både Niels Brock og Sydkystens Gymnasium i Ishøj vest for København har man oplevet lignende episoder med elever, der har været voldelige over for hinanden, når én fra vennegruppen havde fødselsdag. For en måned siden måtte Niels Brocks erhvervsuddannelse kortvarigt bortvise en gruppe elever, der havde udvist voldelig adfærd. »Der har desværre været en enkelt episode på erhversuddannelsen, som kan opfattes som sammenlignelig med den episode, der har været på Roskilde Katedralskole. Det var frivilligt og ingen kom til skade, siger Esben Buch-Hansen, der er kommunikations- og marketingchef på Niels Brock. Han fortæller, at man fra ledelsens side håndterede episoden helt efter retningslinjerne. »Slåskampe er bortvisningsgrund på Niels Brock, men i den konkrete situation blev ledelsen overrasket over, at der eksisterer et sådant fænomen, hvor man frivilligt indleder slåskampe, og derfor blev der taget særlige hensyn. Ledelsen valgte en skriftlig advarsel som sanktion efter en kortere bortvisning af eleverne. Fremadrettet vil vi ikke skelne, da vi finder det helt uacceptabelt. Det er blevet meldt meget tydeligt ud til vores elever og deres forældre,« siger Esben Buch-Hansen. På Sydkystens Gymnasium oplyser rektor, Lene Müller, over for B.T., at man en enkelt gang har haft en lignende voldsepisode i forbindelse med en fødselsdag, men understreger, at det ikke gik lige så heftigt for sig, som i videoen fra Roskilde Katedralskole. »Vi har ikke oplevet episoder, der på nogen måde ligner episoden fra Roskilde Katedralskole. Vi har haft en enkelt episode for et år siden, hvor elever i en klasse fejrede en fødselsdag på en uhensigtsmæssig måde, som ikke er forenelig med vores studie- og ordensregler. Disse elever modtog en passende sanktion. Vi har ikke oplevet noget siden,« lyder det Lene Müller i et skriftligt svar.

Men det sluttede ikke her. Roskilde Katedralskole ser stadig på sagen med stor alvor, og den direkte konsekvens for Lawend Blend Bamarne har været en midlertidig bortvisning, der løber frem til den 5. december.

Anderledes sort ser det dog ud for Lawends syv venner, der i videoen gør det som ‘tæskehold’. De er blevet permanent bortvist, indtil ledelsen på Roskilde Katedralskole har afgjort, om de har en fremtid på skolen.

For 16-årige Lawend Blend Bamarne har det været et hårdt forløb. Aldrig havde han i sin vildeste fantasi troet på, at det skulle komme så vidt, at han blev bortvist.

Og selvom han har fuld forståelse for, at skolen reagerer, som de gør, når de ser en video, hvor det umiddelbart kan ligne voldshandlinger, føler han ikke, at han og de andre drenge er blevet lyttet til. Taget alvorligt.

16-årige Lawend Blend Bamarne blev den 21. november midlertidigt bortvist i 10 dage. Indtil den 5. december må han ikke vise sig på skolen. Privatfoto Vis mere 16-årige Lawend Blend Bamarne blev den 21. november midlertidigt bortvist i 10 dage. Indtil den 5. december må han ikke vise sig på skolen. Privatfoto

»Vi fortalte alle sammen, at det udelukkende var en leg, og at vi selvfølgelig er klar over, at vold ikke er i orden, og at vi fortryder og er kede af hele situationen. Men det var som om, de havde taget en beslutning, og lige meget hvad vi sagde til møderne med rektor, var afgørelsen truffet,« siger Lawend Blend Bamarne, som har ondt af sine syv venner, der ikke ved, om de ved udgangen af november har et gyldigt studiekort.

»Jeg synes, det er synd for mine venner, som har fået en permanent bortvisning. Det synes jeg er en alt for hård straf. Havde vi alle sammen fået en påtale og en uges bortvisning, havde det været i orden. Vi havde slet ikke regnet med den her voldsomme konsekvens.«