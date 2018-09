Da 16-årige Sofie Broløs i forbindelse med sin niende-klasses sidste skoledag var med til at nominere lærere og vikarer til årets ‘Ring, når jeg fylder 18,’ var det kun for sjov.

Det fortæller afgangseleven fra Herfølge Skole efter, at Berlingske har beskrevet, hvordan lærere på en række folkeskoler har ladet sig nominere til niende-klassernes sidste skoledag i ‘seksualiserede videoer,’ der ligger offentligt tilgængelige på Youtube.

»Det var ikke meningen, folk skulle se det. Det var noget, vi selv skulle kunne se tilbage på. Jeg kan godt se, at det virker lidt mærkeligt, og jeg forstår godt, at folk kan misforstå det, men når man kender til baggrunden for videoen vil man vide, at det er én stor misforståelse,« siger hun til B.T.

»Det er intern humor. Vi var rigtig tætte med vores lærere. Selvfølgelig ikke seksuelt eller fysisk på nogen måde men mentalt, vil jeg sige,« fortsætter hun.

Der er ingen flirt mellem os og lærerne. Der ligger ikke et krav om, at man virkelig skal ringe, når vi bliver 18 Sofie Broløs, afgangselev fra Herfølge Skole

Både Kuno Sørensen, chefpsykolog i Red Barnet, og formand i Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, har kritiseret de lærere, der lod sig nominere.

Men ifølge Sofie Broløs er kritikken uberettiget, da videoerne er fortolket ind i en seksuel sammenhæng, som slet ikke har været der i virkeligheden, lyder forklaringen.

»Der var både vikarer og lærere, som vi havde det virkeligt sjovt med.«

»Men ‘call me when I’m 18, (ring, når jeg fylder 18, red.)’ er på ingen måde seksuelt ment. Det er fortolket så forkert.«

»Der er ingen flirt mellem os og lærerne. Der ligger ikke et krav om, at man virkelig skal ringe, når vi bliver 18,« siger hun.

Sofie Broløs, der efter sommerferien er startet på Køge Gymnasium, ærgrer sig nu over, at niende-klassen valgte at lægge videoen på Youtube, og hun er ked af, at hendes gamle skole nu er udsat for kritik.

»Det skulle ikke gå ud over skolen eller lærerne. Det var kun til privat brug.«

»At lægge videoen på Youtube var bare den nemmeste måde for os at gøre det på. I bagklogskabens lys, havde det nok været smartere at lave en lukket Facebook-gruppe.«