Det startede med upassende kommentarer som ‘skat’ og ‘babe’.

Senere udviklede det sig til ‘dick pics’ og fysiske blottelser, alt imens gentagne berøringer på inderlåret blev forklaret med »sådan gør vi i USA«.

En 42-årig mand, der i rollen som værtsfar skulle være ham, der ydede den 16-årige danske udvekslingsstuderende tryghed og omsorg under et high school-ophold i USA, viste sig at være alt andet.

I stedet for at udvise 'hjerterum', som værtsrollen ellers kontraktuelt forpligter, udnyttede, manipulerede og krænkede den 42-årige John Milton Jackson den dengang 16-årige Mille Sørensen.

Mille Sørensen ønsker ikke at blive fotograferet, så hun kan genkendes. Hun har dog intet imod at stå frem med fuldt navn, da hun ønsker, at hendes historie kan være med til at sætte fokus på den manglende sikkerhed for udvekslingsstuderende.

»Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg stod alene i et fremmed land uden at kunne sproget. Jeg var helt grædefærdig,« fortæller den i dag 20-årige pige.

Hændelsen ligger fire år tilbage, men arrene fra dengang er desværre nutidige.

Det hele startede i sommeren 2015.

»Jeg rejste den 13. august. Det var min 16-års fødselsdag. Jeg glædede mig helt vildt, samtidig med at jeg var spændt og nervøs,« husker Mille Sørensen.

Rejsen, den unge pige stod overfor, var et 10 måneder langt high school-ophold på den amerikanske vestkyst.

Et ophold hendes forældre for ca. 85.000 kr. havde købt gennem det danske firma MyEducation.

Mille blev placeret hos en mexicansk værtsfamilie i El Centro nær den mexicanske grænse.

Godt nok talte familien engelsk, men kulturen i hjemmet og i lokalsamfundet var mere mexicansk end amerikansk.

MyEducation MyEducation sender hvert år adskillige 14-18-årige børn ud på udenlandske high school-ophold verden over. Prisen for et skoleår i USA er typisk mellem 80.000-90.000 kr. Eleven bestemmer ikke selv, hvor i USA de skal bo, men får det at vide kort før afrejse. MyEducation skriver blandt andet på deres hjemmeside, at »trygheden er i top, så alle forældre med sindsro kan sende deres vigtigste eje til udlandet på et skole- eller universitetsophold.«

»Jeg fik at vide, at jeg under ingen omstændigheder måtte gå alene hjem fra skole. Så ville jeg blive kidnappet,« fortæller Mille Sørensen.

Kom for at skyde datteren

Opholdet hos familien blev med tiden sværere, og efter en måned kulminerede det.

En nat kom husets yngste datter løbende ind på Milles værelse og bad hende med panik i stemmen om at skynde sig ud i bilen. Deres stedmor var på vej.

Hun var bevæbnet.

Mille ringede hjem, og med morens hjælp og kontakt til MyEducations amerikanske samarbejdspartner, ASSE, fik Mille mulighed for at flytte familie.

Fire timer nord for El Centro boede ASSEs koordinator. Manden med ansvaret for samtlige udvekslingselever i Californien.

Han boede i byen Oxnard, og han ville gerne tage Mille ind, indtil de fandt et permanent sted til hende.

Hans navn var John Milton Jackson.

42-årige John Milton Jackson fungerede som ASSEs øverstre repræsentant for samtlige udvekslingsstuderende i Californien.

Mille Sørensen var glad for løsningen og ankom i midten af september 2015 med toget til Oxnard.

»Lige i det jeg stiger ud af toget og ser John på perronen, får jeg en rigtig dårlig fornemmelse. Jeg kan ikke sige hvad, men der er noget galt.«

Mille har lovet sig selv at være mere åben over for nye ting og mennesker, og hun lader derfor tvivlen komme John til gode.

Sked på gulvet

Hjemme i huset møder Mille Johns kone, Rayleen, deres to hunde og en af Johns ansatte, der i strid med ASSEs regler også bor hos dem.

Huset er beskidt, og der er en »klam lugt«, fordi hundene skider indenfor, husker Mille.

Men den danske pige får sit eget værelse, bliver taget godt imod, og det hele virker som en ny start.

Hvad Mille ikke ved er, at en række ubehagelige hændelser i løbet af den næste måned kommer til at sende hende ud på en følelsesmæssig rutsjebanetur.

En tur, hvor hun langsomt får frataget evnen til at skelne mellem rigtig og forkert.

Hånden på låret

Hver fredag henter John Mille efter sidste modul i skolen, hvor de spiller fodbold.

Mille har stadig træningstøjet på: shorts og t-shirt.

Pludselig, imens de kører, lægger John sin hånd på Milles lår.

»Jeg stivner fuldstændig. Jeg prøver at bevæge mig og lægge benene over kors, men hver gang han skifter gear, kommer hånden længere op.«

Mille Abildgaard Sørensen.

Mille ved ikke, hvordan hun skal forholde sig. Det hele føles forkert. Men hun er i et fremmed land med en anden kultur. Måske er det normalt?

Pludselig røg 'den' ud

Om aftenen, når Mille ligger i sin seng, får hun godnatbeskeder med kyssesmileys og ordlyd som ‘hunny’ og ‘babe’. Beskederne kommer fra John.

14 dage efter hun er ankommet, står hun en morgen i køkkenet inden skole. John kommer ind iført pyjamas. Der mangler en knap i bukserne, og pludselig ryger hans penis ud.

»Jeg bliver helt chokeret. Det er helt tydeligt, at han ved, at den er røget ud. Og det her sker mange morgener. Jeg synes, det er for mærkeligt, og jeg begynder at blive lidt bange.«

En anden dag kommer John op bag hende, da hun står i køkkenet og smører sig en sandwich.

Han ved, at Mille har nogle rygproblemer, og han vil derfor hjælpe med at knække hendes ryg.

»Han går helt op til mig og begynder at gnide sig op af mig. Jeg får vristet mig fri, men føler mig virkelig utilpas og frygter, hvad det næste bliver.«

I mellemtiden har Mille betroet sig til en veninde i skolen, og hun understreger over for Mille, at det der sker bestemt ikke er ‘almindelig amerikansk adfærd’, som John ellers flere gange har påpeget.

Sms'en til 'kollegaen'

Milles bange anelser for, hvad det næste mon bliver, viser sig nogle dage senere.

En onsdag efter skole ser Mille, at hun har modtaget en masse sms’er fra John.

Hun åbner den første og ser et billede af hans erigerede penis.

Mille er grædefærdig. Hun ryster. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre.

Sådan begik John Milton Jackson overgreb: Ifølge en 15 sider lang anmeldelse fra Milles advokater begik John Milton Jackson en række fysiske samt psykiske overgreb på den unge danske pige. Ifølge anmeldelsen gjorde den 42-årige værtsfar sig skyldig i følgende: Rørte - uden samtykke og flere end 30 gange - ved pigens numse.

Rørte ved pigens inderlår og numse og gjorde det over for pigen klart, at den opførsel var “normal og sådan amerikanere opførte sig”.

Blottede regelmæssigt sin penis over for pigen ved at lade den falde ud af sine pyjamasbukser, hvorefter han først kiggede på den og siden direkte på pigen, imens han smilede.

Kom med vulgære udmeldinger til pigen så som “Jeg kan kneppe som en 16-årig”.

Sendte upassende beskeder til pigen, hvor han kaldte hende “skat”, “min egen” og “babe”.

Sendte beskeder med “kys” i og spurgte pigen, om hun var i gang med at læse en “fræk og sexet kærlighedshistorie”.

Sendte beskeder, hvor han kaldte pigen “min smukke” eller skrev “jeg elsker dig”.

Sendte en sms-besked til pigen med et billede af sin penis.

Forsøgte at købe pigens tavshed ved at tilbyde hende penge.

John skriver, at hun skal ringe. At billedet var en fejl. At det ikke var til hende, men til en kollega.

Mille tror ikke på det og ringer til sin storebror, der er udstationeret i New York og derfor er vågen på det tidspunkt.

De bliver enige om, at hun skal snakke med John og se, om det hele kan løse sig.

»Jeg orkede virkelig ikke at flytte familie én gang til.«

Mille og John snakker sammen. Hun sviner ham til. Råber af ham. Forklarer, hvor forkert det er.

»Jeg var så bange. Jeg turde bare ikke være der mere. Hvad var det næste? At han kom ind om aftenen og voldtog mig?« spørger Mille.

Måtte 'flygte' til park

John forsikrer Mille om, at alt er okay. Han ønsker, at de skal lægge det hele bag sig. Mille er i syv sind.

Den 16-årige pige kan ikke begribe, hvordan han kan gøre det her. Det er jo John, der har ansvaret for alle udvekslingsstuderende i Californien. Ham man som øverste myndighedsperson inden for ASSE går til, hvis man har problemer.

Mille husker de to næste nætter som sande mareridt. Frygten. Uvisheden.

Heldigvis sker der ingenting, og tidligt fredag morgen forlader hun hjemmet med en forklaring om, at hun har en prøve på skolen.

I stedet sætter hun sig alene i en park og ringer til sin mor. Hun sætter med det samme MyEducation ind i sagen, og herefter bliver en repræsentant fra ASSE involveret.

Repræsentanten forstår med det samme alvoren og kommer til Oxnard et par timer senere.

Mille har samtidig haft mod til at sætte sin lærer ind i sagen, og kort efter bliver også skolens betjent involveret.

Frygter flere ofre

Mille bliver afhørt, og weekenden tilbringer hun hos repræsentanten, som indrapporterer Johns handlinger til ASSEs hovedorganisation, der fyrer ham kort efter.

Oxnard Police Department aflægger i dagene efter John et besøg, og den 20. januar 2016 - ca. tre måneder senere - bliver 42-årige John Milton Jackson anholdt.

Ifølge det amerikanske medie keyt.com betaler John 20.000 dollars (135.000 kr.) i kaution for at komme ud af fængslet.

Politiets særlige ‘Familie-Beskyttelses-Enhed’ bliver sat på sagen, og her finder efterforskerne ud af, at den 42-årige værtsfar tidligere har arbejdet for andre udvekslingsorganisationer.

Politiet frygter, at John kan have forgrebet sig på flere unge piger, og offentliggør derfor et billede af ham. Samtidig efterlyser de andre studerende, der har boet hos ham.

To piger henvender sig. Én fra Schweiz. Én fra Brasilien.

Begge piger fortæller historier, der lægger sig tæt op af Milles videneudsagn, og John bliver året efter idømt tre måneders fængsel og står nu registreret i det amerikanske sexforbryderregister.

Hvilke konsekvenser sagen efterfølgende får for Mille, hvilket ansvar MyEducation har - og i Milles øjne har svigtet - samt hvilke andre ubehagelige oplevelser danske udvekslingsstuderende ellers har oplevet, dykker vi ned i de kommende dage.

