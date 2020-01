Efter to måneders ansættelse hos Kirppu var 16-årige Freja Bach Johansen ved at falde til rette i jobbet. Det ændrede sig lynhurtigt, da hun mødte op til det, hun troede blev en almindelig arbejdsdag.

Forinden havde hun lige afleveret en større opgave på sin uddannelse.

Humøret var derfor i top. Lige indtil hendes chef sagde, at de skulle have en alvorssnak.

»Vi sidder sammen, og dér får jeg af vide, at der er sket en fejl i vores system, så de kunne faktisk ikke bruge mig mere.«

Freja Bach Johansen havde næsten overstået sin prøveperiode på to måneder og troede, alt var fint. Derfor spurgte hun sin chef om en uddybning.

»Jeg spurgte så, om det var fordi, jeg var ordblind. Og der sagde hun 'Ja, det er grunden'. Jeg brød fuldstændig sammen og var helt nede i kulkælderen. Dér følte jeg, at jeg ikke var god nok og lige så god som de andre.«

Chefen, som fyrede Freja Bach Johansen, var forholdsvis ny i Kirppu Herning, som er en større genbrugsbutik. Freja Bach Johansen var blevet ansat af en anden chef, som var blevet sygemeldt. Her havde hun også forklaret, at hun var tal- og ordblind. Men det var ikke noget problem.

»Jeg fik chancen, og jeg blev helt vildt lettet. Jeg fik af vide, at jeg nok skulle få lært tingene, og at jeg sikkert bare ville lære det på en anden måde.«

»Derfor forstod jeg ikke, at jeg skulle fyres. Hvis jeg nu havde lavet mange fejl, så havde det jo ikke gået i længden. Og hvis det var det, kunne hun bare sige det. Men fyringen var over min grænse. Jeg følte, jeg blev mobbet og var 'dum'.«

Var der noget ved jobbet, som du ikke kunne, fordi du er ordblind?

»Nogle gange havde folk selv skrevet prisen på tingene. Derfor kunne jeg godt finde på at spørge, om det var et 8-tal, fordi det lignede en krussedulle. Men de sagde også, at jeg bare skulle spørge, hvis der var noget.«

Efter fyringen kørte Freja Bach Johansens far, Peter Bach Johansen, ned for at aflevere datterens arbejdstøj. Og her tog han også en snak med chefen, som bekræftede, at Freja Bach Johansen blev fyret, fordi hun er ordblind. Det fortæller han til B.T.

»Jeg sagde, at jeg synes, det var diskriminerende. Så spurgte jeg hende, om hun var enig. Og det var hun. Det er fint, at man bliver fyret. Det er der mange, der oplever. Men det er måden, de gør det på, som undrer mig.«

B.T. har været i kontakt med driftschef i Kirppu, Pernille Seidenfaden. Hun forklarer, at butikken ikke drøfter enkeltsager om tidligere eller nuværende ansatte og derfor ikke kan kommentere Freja Bach Johansens fyring. Hun vil dog gerne tale om butikkens generelle politik.

»Der er ingen, der bliver opsagt, fordi de bliver ordblinde. Ingen bliver fyret af den grund.«

Det er bare lidt en anden historie, end hvad hun fortæller?

»Det er altid svært, når man skal afbryde et ansættelsesforhold. Der er typisk svære følelser involveret. Især naturligvis for den medarbejder, der af den ene eller anden grund ikke skal fortsætte i virksomheden. Sådan er det i alle virksomheder. Jeg vil ikke gå ind i enkeltsager i medierne, det er ikke fair for vores medarbejdere. Men jeg ønsker Freja alt det bedste og håber, hun finder et job, der matcher hendes lyst og kompetencer.«

Pernille Seidenfaden oplyser, at hun har talt med den pågældende chef om episoden. Hvad de to har snakket om, holder de dog internt.

Tilbage hos Freja Bach Johansen, så har hun fået smilet frem igen efter jul. Hun er nemlig blevet ansat hos Bilka.

»Der starter jeg snart, så det glæder jeg mig til.«