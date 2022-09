Lyt til artiklen

Når man er teenager, er det typisk kammerater, skole, fester og den slags, der fylder i hovedet.

Men for 16-årige Danni er der noget lidt andet, der optager pladsen.

Kommunale regneark, paragraffer og utallige møder med sagsbehandlere har fyldt hele hans liv. Selvom han egentlig helst ville være fri.

Men Danni er født med en deformitet i højre ben og fod, som blandt andet betyder, at han på den ene fod bruger en skostørrelse 35, mens han på den anden bruger 45.

»Det gør, at jeg halter rigtig meget. Mit højre ben stoppede med at vokse for syv år siden, og jeg er blevet opereret 21 gange siden. Derfor sad jeg også i kørestol i to et halvt år. Det har ikke været sjovt,« siger Danni Amstrup Bertelsen.

Ud over de store fysiske udfordringer, det giver ham, følger der også en enorm økonomisk byrde med for hans familie.

En byrde, som familien i årevis har kæmpet en kamp med kommunen om at få lettet.

»Det er vanvittigt dyrt, fordi vi skal købe to par sko hver gang. Og vi skal købe nye cirka hver anden måned, fordi skoene hurtigt bliver slidt ned, da Dannis ene ben slæber hen ad jorden. Det er omkring 12 par sko om året.«

Danni har været igennem adskillige benforlængende operationer, siden hans ben stoppede med at vokse for syv år siden.

Ordene kommer fra Dannis mor, Jane Amstrup Bertelsen.

Hun fortæller, at Vejle Kommune, hvor de bor, først vil give tilskud til skokøb, når Danni har købt fodtøj for over 9.200 kroner om året.

»Det her livsvilkår har min søn ikke bedt om. Nummer to par sko er og vil altid være en merudgift på grund af hans handicap, så det burde blive dækket 100 procent i min optik,« siger Jane Amstrup Bertelsen.

Og det er altså ikke kun i hendes optik, det burde være sådan. Det burde det også ifølge loven.

I Serviceloven er der nemlig en paragraf, der handler specifikt om tilskud til sko.

Her står der, at der ydes hjælp til personer, som er nødt til at anskaffe to par sko på grund af en størrelsesforskel på fødderne på mindst to skonumre.

Man får betalt halvdelen af den samlede udgift – dog højst med et beløb på 1.500 kroner, står der i loven.

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside står der ligeledes, at »en familie, der har et barn under 18 år med handicap eller langvarig sygdom, kan få dækket de merudgifter, der er en følge af handicappet eller sygdommen«.

Danni sammen med sin mor. For syv år siden stoppede Dannis højre ben med at vokse. Derfor bruger han størrelse 35 på den ene fod og 45 på den anden. Foto: PRIVATFOTO

Og den årlige minimumsgrænse er 5.145 kroner, står der.

Derfor forstår Dannis mor ikke, at de først kan få hjælp til køb af sko, når de har nået en minimumsgrænse på 9.200 kroner.

Ifølge kommunen, fortæller moren, har de vurderet, at en almindelig 16-årig bruger 4.000 kroner på sko. Derfor har de lagt det beløb til den i forvejen fastsatte minimumsgrænse.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Når vi er i skobutikker, har vi flere gange fået at vide, at når de har kunder, der skal have to par sko på grund af størrelsesforskel, kan kunden sende kvitteringen til kommunen og få dækket det ene par,« siger Jane Amstrup Bertelsen.

Danni må købe sko hver anden måned, fordi de bliver slidt hurtigt op. Han skal købe to af samme par hver gang. Det svarer til 12 par om året.

Hun er bekymret for Dannis voksenliv, der lige så stille nærmer sig.

»Jeg kan ikke sove trygt og tænke, ‘det skal nok gå, han kommer til at tjene gode penge til selv at kunne betale’. Fordi der har været så mange svigt af ham. Og det har virkelig mærket ham,« siger moren.

B.T. har talt med myndighedschef inden for Velfærd i Vejle Kommune Sri Sundarampillai og spurgt, hvorfor familien skal betale 9.200 kroner, før de kan få dækket deres merudgift til sko.

»Vi er ikke sikre på, hvad der er sket, men familien er i hvert fald berettiget til at få refunderet halvdelen af beløbet, på op til 1.500 kroner, når de køber to par sko,« siger Sri Sundarampillai.

Han fortæller, at han ikke ved, om familien har været i kontakt med andre forvaltninger i kommunen, der har givet dem forkerte oplysninger.

»De skal kontakte myndighedsafdelingen i sundhedshuset, så skal vi nok tage os af det,« siger han.

Myndighedschefen forklarer, hvordan forvirringen muligvis kan være opstået:

»Normalt tager vores afdeling sig kun af voksne, men når det handler om kropsbårne hjælpemidler, tager vi os af det – for alle aldre. Ellers ligger merudgifter til hjælpemidler til folk under 18 ovre i Familie og Handicap.«