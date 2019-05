Den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg taler i København den 25. maj ved klimamarch.

Hun har talt om klima for FN, for EU og for paven. Indimellem når hun også i skole.

Og 25. maj taler 16-årige Greta Thunberg for første gang klimaets sag ved et arrangement i Danmark. Det sker, når tusinder af demonstranter landet over går til Folkets Klimamarch i en række byer landet over. Det skriver Politiken søndag.

På Politikens initiativ er Greta Thunberg blevet indbudt til at tale på Christiansborg Slotsplads, hvor hun bliver hovedtaleren.

Talen ventes at blive kort, for hun er i landet på en stiktur til Tyskland, men vil stå af toget i København for at tale til klimamarchen, der er Danmarks største klimademonstration.

- Det er en kæmpe ære at være med til at præsentere Greta Thunberg, når hun for første gang skal tale i Danmark. Hun er et ikon for en generation, der kræver handling i klimakampen.

- Hun har sin helt egen kompromisløse tilgang, der viser vejen frem. Ingen kan lukke ørerne for det, hun siger, siger Politikens chefredaktør, Christian Jensen.

Klimamarchen er den ældste og største af en stigende række tilbagevendende demonstrationer for klimasagen. Den har været afholdt i flere danske byer siden 2015 den seneste var i september, hvor 15.000 mennesker deltog alene i København.

- Allerede før vi fik nyheden om, at Greta Thunberg ville tale, regnede vi med, at der ville komme flere end sidste år. Men nu er vi da helt sikre, siger en af arrangørerne af Folkets Klimamarch, Jeppe Høstgaard Poulsen.

/ritzau/