Selv husker han ikke meget af, hvad der faktisk skete for to uger siden, da han skulle til naturfagseksamen. Kun få brudstykker. Indtil han vågnede op i en hospitalsseng på Rigshospitalet med brandsår, der spredte sig fra hans hals ned over brystet og sluttede ved taljen.

Det skulle have været en eksamen som alle andre, da 16-årige Ali Haydar Abdul-Razzaq Muhsin den 18. juni trådte ind i klasselokalet på Humlehøj-Skolen i Sønderborg for at gennemføre sin 9. klasses eksamen i naturfag.

Men da han under et fysikforsøg hældte noget sprit over nogle varme kul, endte der med at gå ild i hans tøj. Det fortæller han til TV SYD.

»Først kunne jeg ikke se flammer, men så kom de. Ilden ramte mit tøj, og jeg rendte rundt med ild over det hele,« siger Ali.

Det var censoren, der fik slukket ilden ved at få Ali til at lægge sig på jorden, hvorefter han brugte en kittel at få flammerne til at gå ud.

Da Ali senere vågnede, var han indlagt på Traumecenteret på Rigshospitalet i København for sine brandskader.

Skal opereres mandag

Udover forbrændingerne på overkroppen, har han også brandsår på begge ben, ligesom alle hans fingre på højre hånd er pakket ind. Derudover har han svært ved at gå selv, han bliver nødt til at tisse i en kolbe, fordi han ikke kan gå på toilettet i øjeblikket, og han har konstante smerter. Der er derfor ikke meget at glæde sig over, fortæller han til TV SYD, hvilket også kan ses i videoen fra mediet øverst i artiklen.

Et lyspunkt er dog, at han ifølge lægerne kommer nogenlunde helskindet igennem det, selvom han kommer til at få nogle ar fra den hudtransplantation, som han skal igennem mandag. Der tager lægerne sund hud fra hans lår og transplanterer det til andre steder på hans overkrop.

10 dage efter operationen kan han vende retur til Sønderborg, hvor han til december skal til sygeeksamen i naturfag. Til den tid vil han dog få den rette mængde sprit udleveret - i modsætning til for to uger siden, hvor eleverne fik udleveret for meget, hvilket ifølge TV SYD udløste et strakspåbud fra Arbejdstilsynet til skolen om at stramme op på sikkerheden.