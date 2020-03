Statsminister Mette Frederiksen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), rigspolitichef Thorkild Fogde, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding holder pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag den 10. marts for at fortælle om udviklingen med coronavirus i Danmark. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix