En parkourbane, nye grønne områder og en opgradering af skolen.

Det er noget af det, som borgerne i Dalum i Odense kan se frem til med en ny aftale, der sikrer området 15,6 millioner kroner.

Det er særligt Dalumskolen, der er omdrejningspunktet. Der er nemlig sat 12,8 millioner kroner af til modernisering og vedligehold af skolen.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse, efter at Odense Byråd har godkendt aftalen.

Eleverne kan derfor se frem til en opgradering af blandt andet madkundskabslokalerne, toiletter og skolegård. Også lofter, gulve og vinduer bliver ifølge planen udskiftet i nogle dele af skolen.

Beskeden om den godkendte restaurering af Dalumskolen kommer samtidig med, at Næsby Skole, der også ligger i Odense Kommune, er delvist lukket.

Her har manglende vedligehold betydet, at eleverne i de ældste klasser er blevet hjemsendt. Det var for farligt at færdes i klasselokalerne.

Ud over renoveringen af skolen kan man i Dalum-området også se frem til en parkourbane, basketbane og opgradering af gasbanen.

Pengene er en del af byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, hvor der samlet er afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder