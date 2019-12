Onsdag aften blev 153 børnehavebørn hasteundersøgt på tre forskellige hospitaler i Østjylland.

Alle børnene kommer fra Dagnæs Børnehus i Horsens. Her var der der onsdag blevet gjort et fund på badeværelset, som fik personalet til at blive alvorligt bekymrede.

Det skriver Horsens Folkeblad.

På orange stues badeværelse var der blevet fundet et halvtomt hylster med Panodil-piller.

Alarmklokkerne ringede. Hvis børnene havde spist de smertestillende Panodiler, uden personalet var klar over omfanget, kunne det potentielt være meget farligt for børnene.

Børnehaven sendte et varsel ud til forældrene:

»Jeg vil hermed orientere jer om, at vi sidst på eftermiddagen i dag desværre fandt et Panodil-hylster på Orange Teams badeværelse, med kun få piller i,« skrev børnehusets leder, Betina Brounbjerg Martinussen, ifølge Horsens Folkeblad til forældrene onsdag aften.

Børnehavens leder opfodrede forældrene til at tage på hospitalet med deres børn, hvis de var i tvivl om, hvorvidt barnet kunne have slugt en af Panodilerne. I brevet til forældrene refererer børnehaven ifølge Horsens Folkeblad til en embedslæge, der siger, at pilleindtag for et barn kan føre til leversvigt, hvilket er en livstruende situation.

Familierne blev sendt til hospitalerne i Horsens, Vejle og Skejby, hvor der var kaldt ekstra sygepersonale ind for at tage blodprøver på de mange børn, skriver Horsens Folkeblad.

Børnehaven ved ikke, hvordan pilleglasset var endt på børnenes toilet. Der er heller ikke noget endegyldigt overblik over, om børnene har spist af pillerne. Ifølge børnehaveleder Betina Brounbjerg Martinussen var der ingen børn, der havde symptomer.

Enkelte børn havde været lidt længere oppe onsdag aften, men ellers havde børnene det fint, skriver Horsens Folkeblad