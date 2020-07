Som noget nyt vil man både teste for aktuel smitte og for antistoffer hos 15.000 tilfældigt udvalgte borgere.

15.000 danskere vil til august blive inviteret til at blive testet for, om de har eller har haft coronavirus.

Det sker, når Statens Serum Institut genoptager de såkaldte repræsentative test i en ny form.

Det oplyser seruminstituttet i et svar til Ritzau.

Testene, der skal give et billede af epidemiens udvikling hos et tilfældigt udsnit af befolkningen, blev sat på pause i juni.

Det viste sig dengang, at meget få af de indkaldte dukkede op og lod sig teste.

Eksempelvis lod blot 12,9 procent af borgerne sig teste for coronavirus, da de 31. maj blev indkaldt til test i de hvide telte i 16 byer landet over.

Nu er instituttet klar med et nyt setup, der skal sikre en større deltagelse.

- Det er planlagt at opstarte invitation af 15.000 borgere til undersøgelse fra uge 34. Her vil de blive tilbudt test for både aktuel smitte og antistoffer, skriver faglig direktør Kåre Mølbak i det skriftlige svar.

Det nye er, at man denne gang vil teste folk både for aktuel smitte og for antistoffer.

- Vi håber på og regner med, at kombinationen med antistoftest vil være et incitament for at deltage, skriver seruminstituttet i svaret.

Kåre Mølbak skriver også, at de repræsentative undersøgelser "ikke er afgørende for at følge udviklingen på nuværende tidspunkt".

- I den gunstige situation, som Danmark befinder sig i, betragter vi derfor de repræsentative undersøgelser som et værdifuldt supplement, men ikke en hovedhjørnesten i overvågning af epidemien, skriver Kåre Mølbak.

Da det i juni kom frem, at de repræsentative test var blevet sat på pause, udløste det kritik af regeringen.

Blandt andet fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Ekstremt kritisabelt, at sundhedsministeren har sat repræsentative test for corona på pause.

- Det er en klar forudsætning for, at vi kan følge med smitteudviklingen og forsvarligt åbne op.

- Og i øvrigt et klokkeklart element i den politiske aftale. Det skal gøres om nu, skrev Pernille Skipper på Twitter.

/ritzau/