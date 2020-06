Efter demonstrationen søndag eftermiddag, hvor flere end 15.000 mennesker deltog, har en række politikere opfordret demonstranterne til at blive testet for coronavirus. Men har de lyttet?

'Grotesk! Folk er blevet antastet i supermarkedet, hvis de er kommet for tæt på hinanden. Men her er folk åbenbart fuldstændig ligeglade!!,' skriver formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, på sin Twitter-profil.

Også politisk ordfører i Enhedslisten Pernille Skipper, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet og sundhedsordfører i Konservative Per Larsen er blandt dem, der mener, at demonstranterne bør blive testet.

B.T. var tirsdag forbi testcenteret i Fælledparken, hvor det strømmede ud med unge mennesker fra de hvide telte. Flere af dem havde været til demonstration søndag, og her kan du møde tre af dem:

Neila Leemans Foto: Amanda Mortensen Vis mere Neila Leemans Foto: Amanda Mortensen

Nelia Leemans, 23 år

Hvorfor var du til demonstrationen i søndags?

»Jeg var der for at vise solidaritet med ‘Black Lives Matter’-bevægelsen i København.«

Blev du overrasket over, hvor mange mennesker der var?

»Jeg havde forventet, at der kom mange, fordi begivenheden havde cirka 10.000, der havde vist interesse. Men da jeg var der, føltes det, som om der var langt flere.«

Tænkte du på Covid-19, før du tog afsted?

»Det gjorde jeg, men fordi smittetrykket er forholdsvist lavt i Danmark, så følte jeg, at det var sikkert at tage afsted. Vi gik alle i samme retning, jeg følte, at det var et sikkert sted, og så syntes jeg, det var det rigtige for mig at tage afsted.«

Hvorfor er du taget hen for at blive testet?

»Det var både, fordi jeg tænkte, det var en god ide. Samtidig var dem ,jeg bor sammen med, lidt nervøse. Jeg havde læst, at det var en god idé i nyhederne, og mine kollegaer nævnte det også for mig. Desuden synes jeg, at det er vigtigt, når man tænker på, hvor hurtigt det kan sprede sig.«

Freja Chambers Thygesen Foto: Amanda Mortensen Vis mere Freja Chambers Thygesen Foto: Amanda Mortensen

Freja Chambers Thygesen, 21 år

Hvorfor var du til demonstrationen i søndags?

»Jeg er selv amerikaner, og jeg følte, at hvis nogen skulle få fingeren ud, så er det os amerikanske danskere, som egentlig ikke har haft nogen indflydelse, fordi vi har siddet hjemme i sofaen. Jeg følte, at hvis jeg ikke tog afsted, så var jeg et røvhul.«

Blev du overrasket over, hvor mange mennesker der var?

»Ja, og nej. Der er jo også racisme i Danmark, så jeg tror, mange så det som en mulighed for at kunne sige ‘stop’ til den racisme, der foregår herhjemme. Det var fedt at se, at der også kom helt almindelige danskere, der måske ikke har en relation til, hvad der sker i USA.«

Tænkte du på Covid-19, før du tog afsted?

»For at være helt ærlig, så nej. Jeg tænkte bare, at jeg skulle afsted. Formålet med at være der var, at noget er uretfærdigt, og det ville jeg gerne sige stop til.«

Hvorfor er du taget hen for at blive testet?

»Jeg arbejder som pædagogmedhjælper, hvor mine kollegaer gav udtryk for, at de gerne ville have, jeg blev testet. I går læste jeg også, at flere politikere opfordrer til, at man går ned og får taget en test. Jeg har ikke nogen symptomer, men jeg gik alligevel lige ned for at blive testet i dag.«

Eva Thostrup Foto: Amanda Mortensen Vis mere Eva Thostrup Foto: Amanda Mortensen

Eva Thostrup, 26 år

Hvorfor var du til demonstrationen i søndags?

»Jeg var der for at støtte op om ‘Black Lives Matter’-bevægelsen. Det er en vigtig sag.«

Blev du overrasket over, hvor mange mennesker der var?

»Ja, og derfor var jeg også glad for at opleve, hvor fredeligt det var. Folk var gode til at holde afstand.«

Tænkte du på Covid-19, før du tog afsted?

»Ja, det gjorde jeg. Igen, folk var gode til det med afstand. Jeg havde selv håndsprit med og maske på, så jeg var selvfølgelig opmærksom på det. Men jeg overvejede ikke et sekund, om jeg skulle tage afsted.«

Hvorfor er du taget hen for at blive testet?

»Fordi jeg har fået det anbefalet. Jeg læste, at flere politikere havde anbefalet at blive testet.«

B.T. har talt med Region Hovedstadens Akutberedskab, der bekræfter, at der var var en del demonstranter forbi testcenteret i Fælledparken mandag og tirsdag. Man opfordrer dem til at komme igen torsdag, fredag eller lørdag, da de fleste først udvikler symptomer efter fem til syv dage.