»Der er stadig bananfluer i køkkenet.«

Sådan indleder Fødevarestyrelsen deres kontrolrapport fra 17. december fra restaurant Tapashi Sushi i Aarhus. Rapporten er en opfølger fra et tidligere besøg, hvor der også blev fundet bananfluer.

I rapporten fremgår det, at der generelt er et problem med bananfluer flere steder i restauranten.

»Bagest i køkken på køkkenbord stod kar til blanding af sushiris, ved tilsyn blev 4-5 bananfluer konstateret siddende i kar. Det findes generelt bananfluer på vægge, loft, vindue, område ved opvask, område disk hvor sushi anrettes. I område, hvor anretning sker, ses det, at bananfluer flyver rundt over fødevarer,« lyder det.

Ifølge virksomheden har den fundet frem til kilden til de mange bananfluer:

»Vi har arbejdet meget på at løse problemet, og det er blevet meget bedre. Vi tror, vores eddike tiltrækker fluerne,« forklarer virksomheden.

Men det er altså ikke godt nok, hvorfor restauranten har fået en bøde på 15.000 kroner og en sur smiley.

Til B.T. forklarer Tapashis manager, Valerija Nikolajiva, at de har fået styr på bananfluerne, og at de er klar til, at Fødevarestyrelsen kommer forbi næste gang.

Men restaurant Tapashi Sushi er blot én af en lang række sushirestauranter i Aarhus, der indenfor en kort periode har modtaget store bøder og sure smileyer.

For omkring en uge siden fortalte B.T. om sushirestauranten Sushimania, der fik en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner for ikke at have styr på temperaturerne i kølediskene.

Og i december var den så gal hos Sushi Springtime, der fik en sur smiley og bøder for 7.000 kroner, fordi virksomheden ikke havde styr på rengøringen.

Tidligere i december fik den populære sushirestaurant Saichi Sushi i Jægergårdsgade en sur smiley og bøder på tilsammen 20.000 kroner.

Og i november gjorde Fødevarestyrelsen flere fund under deres kontrolbesøg hos Oishii Sushi, efter at en gæst var så forbløffet over rengøringsforholdene, at vedkommende følte sig nødsaget til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Nogle af dem så grove, at det førte til, at virksomheden blev politianmeldt. Det var anden gang i år, at restauranten blev politianmeldt.

I rapporten fremgår det blandt andet, at gulvet i sushirestauranten generelt var beskidt. Ved bagdøren lå der skidt, affald, blade og produktrester.

Og her stopper det ikke. Tilbage i august modtog Karma Sushi to sure smileyer og bøder ved de seneste kontrolbesøg på deres restaurant på Frederiksgade i Aarhus.

Ved det første besøg uddelte Fødevarestyrelseb bøder for 50.000 kroner til Karma Sushi blandt andet på grund af problemer med tun, som var omfattet af en tilbagetrækningssag, og utilstrækkelig skadedyrssikring. Begge dele blev der rettet op på, men det efterfølgende besøg viste dog, at der stadig var problemer i restauranten. Her fik restauranten bøder for i alt 12.000 kroner.

Karma Sushi har efterfølgende fået rettet op på forholdene og fået en glad smiley.