Det bliver fyldt med fest, musik og alkohol, når Skyland Beach Camp ved Øster Hurup i Nordjylland finder sted i denne og næste uge.

Men selvom flere tusind unge mennesker formentlig glæder sig til endelig at slå sig løs og få stillet sine festival-abstinenser, så er to virologer bekymrede.

Det skriver DR.

»Jeg synes, det udgør en risiko for, at der sker unødvendig spredning,« siger Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitets Institut for Biomedicin til DR.

Han bliver bakket op af Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, der kalder begivenheden for en 'superspreder-situation', som netop en virus som coronavirussen trives i.

Oprindeligt havde Skyland Beach Camp plads til op mod 6000 gæster, men på grund af restriktioner i forbindelse med coronavirussen har man skåret i antallet af gæster, så der i denne uge vil være 1000 gæster, mens 1500 unge mennesker vil være på campingpladsen i næste uge.

Og det er netop på grund af lokationen, at det kan lade sig gøre at samle så mange mennesker.

Skyland Beach Camp bryder nemlig ikke forsamlingsforbuddet, da det finder sted på en campingplads, hvor man har delt det op i flere små områder med maksimalt 50 beboere hvert sted.

Man har samtidig skruet op for rengøring og hygiejne, ligesom politiet løbende vil holde øje med forholdene.

Ritzau har talt med borgmesteren i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), der gerne havde undgået festugen for de mange unge mennesker, ligesom han kalder det 'lidt uforsvarligt.'

Alligevel stoler han på, at der er styr på sagerne.

»Man kan ikke lukke hele sommerlandet ned. Jeg er selvfølgelig lidt bekymret, men stoler på, at politiet har styr på det. Det er trods alt under kontrollerede forhold. Jeg støtter mig op af, at politiet har undersøgt sagen. Så længe politiet har tjek på det, så er jeg ganske rolig,« siger han.

Nordjyllands Politi oplyser til DR, at der umiddelbart ikke vil være nogle problemer med at overholde forsamlingsreglerne på grund af det store geografiske område.

Den nuværende udgave af Skyland Beach Camp slutter fredag, mens der 5. juli bliver åbnet op for næste udgave.