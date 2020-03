Det blev tidligere på ugen meldt ud, at op mod 150.000 danskere ville miste tv-signalet den 31. marts.

Men på grund af coronaudbruddet bliver der nu arbejdet på at finde en løsning, så det ikke sker.

Det skriver kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Kulturminister Joy Mogensen siger, at de gør, hvad de kan, for at forhindre sort skærm hos danskerne:

»Det er en helt ekstraordinær situation, som vi står i, og det ser desværre ud til, at det især er de ældre borgere, der vil blive ramt, hvis tv-signalet slukket. Det går ikke, for i denne tid er vi nødt til at passe ekstra godt på vores ældre og svage,« siger hun og fortsætter:

»Derfor sætter vi alle kræfter ind for at udskyde overgangen til et senere tidspunkt. Jeg har allerede en rigtig god dialog med Folketingets partier. En løsning på problemet kræver blandt andet en hastelov, så ingen danskerne skal stå med sort skærm den 31. marts.«

Joy Mogensen bliver bakket op af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som er enig i, at der skal gøres noget for at finde en løsning:

»I denne alvorlige situation er det altafgørende, at ingen danskere er afskåret fra informationer.«

»Sammen med mobilselskaberne arbejder vi derfor på højtryk for at finde en løsning, som kan sikre, at alle danskere fortsat har tv-signal og adgang til vigtige informationer under Coronakrisen,« siger han.

Det blev i 2015 besluttet at der skulle lukkes for antennesignalerne. Det var en bred politisk beslutning.

Aftalen lød på, at det frekvensbånd, som i dag benyttes af antenne-tv, i stedet skulle anvendes til mobilt bredbånd.

Aftalen skulle træde i kraft fra april 2020, men nu arbejdes der altså i lyset af coronakrisen på en udskydelse.