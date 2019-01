På Fyn forbereder man sig på stormflod som følge af den storm, der tirsdag rammer Danmark.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer om forhøjede vandstande på op mod 160 centimeter flere steder ved de fynske kyster fra tirsdag aften og onsdag morgen.

Hos Beredskab Fyn råder viceberedskabsdirektør René Cording Jensen borgerne til holde øje med varslingerne fra DMI og tage ansvar for deres egne hjem.

»Hvis man ved, at ens ejendom ligger i et niveau, hvor det varslede kan komme i spil, skal man tager sig nogle forholdsregler og beskytte egen ejendom på forhånd.«

Beredskab Fyn har stillet 15.000 sandsække til rådighed, som borgene på Fyn har kunnet hente tirsdag formiddag.

René Cording Jensen ved ikke præcis, hvor mange borgere der har benyttet sig af muligheden.

Beredskab Fyn har desuden kaldt 20 personer ekstra på arbejde, der skal lægge mobile vandbarrierer ud og sætter pumper op. Derudover kommer der hjælp fra Beredskabsstyrelsen.

'Beredskabsstyrelsen Sydjylland sender tirsdag eftermiddag 16 mand, lænsepumpecontainer, container med mobile dæmninger, lysgiraf (en kran med en projektør, red.), kranvogn, transportvogn og ladvogn til Assens til assistance for Beredskab Fyn,' skriver operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou på Twitter.

DMI advarer også om forhøjede vandstande på mere end 125 centimeter, der er grænsen for, hvornår man normalt varsler om stormflod.

Varslet gælder Nordfyns kyst, Nordsjællands Kyst, Sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet og Østlige Storebælt.

Det er et kraftlig blæsevejr, som gør, at der kan komme oversvømmelser.

FAKTA: Sådan defineres stormflod Hvis Stormrådet vurderer, at der har været stormflod, kan boligejere søge erstatning for vandskader. Vandstanden i de indre danske farvande stiger i løbet af tirsdag aften og onsdag morgen. Den kan blive op mod 160 centimeter højere end normalt, og dermed advarer Danmarks Metrologiske Institut (DMI) om risiko for stormflod. Det kan du blive klogere på her: * Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark. * Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand. * Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning. * Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år. * Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet. * Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. * Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse. * Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne. Kilde: Stormrådet. /ritzau/

