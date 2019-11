Onsdag ventes det, at 15.000 elever vil samle op mod fire millioner kroner ind til unge med handicap i Uganda.

Over 15.000 elever landet over skifter onsdag deres almindelige skoledag ud med forskellige former for arbejde, når de samler ind til unge med handicap i Uganda i forbindelse med kampagnen Operation Dagsværk.

Eleverne kommer fra ungdomsuddannelser og 8.-10.-klasser landet over. Og eleverne selv har valgt, at støtten i år skal gå til unge med handicap i Uganda.

Det valg er truffet, fordi de mener, at det er et område, der ikke er nok fokus på, fortæller kampagneleder i Operation Dagsværk Marie Falck-Rasmussen.

- Det er helt vildt vigtigt, at der sker noget på det her område, fordi man kan se i alle statistikker, at når det kommer til udvikling i Uganda, så er unge med handicap ladt i stikken.

- Det betyder, at de står bagved, når det handler om for eksempel uddannelse eller arbejde. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Marie Falck-Rasmussen.

I år er det første gang nogensinde, at Operation Dagsværk sætter fokus på handicap.

Marie Falck-Rasmussen regner med, at eleverne, som kommer fra over 120 medlemsskoler, i alt samler op mod fire millioner kroner ind til projektet.

Det gør de ved at tage mange forskellige typer job.

- Nogle af de mest almindelige job er privatpersoner, som hyrer eleverne til at lave havearbejde eller til rengøringsarbejde, siger Marie Falck-Rasmussen.

Men også flere private virksomheder er begyndt at udbyde arbejdsopgaver på dagen, hvilket giver det hele et løft, mener kampagnelederen.

- Det betyder rigtig meget, fordi der er mange elever, der sidder derude, som godt kunne tænke sig at snuse til, hvad det betyder at være på arbejdsmarkedet.

- De har måske allerede en karriere i sigte, hvor de godt kunne tænke sig at vide, hvad det betyder at være på sådan en type arbejdsplads, siger Marie Falck-Rasmussen.

Operation Dagsværk falder altid på den første onsdag i november. Projektet støtter i år unge med handicap i Uganda.

Ifølge Operation Dagsværk er der to millioner unge mellem 15 og 24 år, som lever med handicap i Uganda. 90 procent af unge med handicap i Uganda gennemfører ikke en uddannelse.

