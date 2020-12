Timingen kunne næppe have været meget værre.

Blot 15 minutter har vist sig at være afgørende for, at 20-årige Matilde Petterson ikke kommer hjem til sin familie til jul.

»Jeg var så knust,« siger hun om situationen, hvor det gik op for hende, at hun ikke som planlagt kunne flyve til Danmark på juleferie.

Matilde Petterson har været i Skotland siden august. Her er hun au pair hos en dansk familie.

Siden afrejsen fra Esbjerg Lufthavn har hun ikke set sin familie. Det skulle juledagene råde bod på.

Men en coronavirus-mutation i England har pludselig ændret hendes planer fuldstændig. Nu skal julen tilbringes i Aberdeen i stedet for Løgstør.

Havde hendes flyafgang bare været et kvarter tidligere, havde hun formentlig kunnet spise julemiddag med sin far, som hun havde håbet.

»Jeg savner min familie rigtig meget,« siger hun.

Matilde Petterson rejste fra Esbjerg Lufthavn til Aberdeen i august. Vis mere Matilde Petterson rejste fra Esbjerg Lufthavn til Aberdeen i august.

Flyet fra Aberdeen International Airport skulle have lettet klokken 10.15 mandag formiddag. Men søndag aften besluttede regeringen at lukke for adgangen til det danske luftrum for flyvninger fra Storbritannien fra næste dag klokken 10.

Den melding læste Matilde Petterson tidligt mandag morgen.

»Jeg ringer til min veninde klokken 5 om morgenen og er fuldstændig i panik. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan være rigtigt,« siger hun.

I desperation ilede hun til lufthavnen, hvor hun mødtes med sin veninde. Måske var der en anden løsning på at komme hjem?

Ved skranken til flyet til Esbjerg var der stadig håb. Matilde Petterson fortæller, at flyet endnu ikke var aflyst, og den 20-årige dansker nåede endda at tjekke ind.

»Vi tjekkede ind og fik boardingpas og det hele. Men så fik vi besked om, at flyet var aflyst. Jeg var så knust,« siger hun.

Matilde Petterson fortæller, at hun fandt en afgang til Norge klokken 8.30, men kort før tid blev også denne afgang aflyst.

Tanken om at danse om juletræet hjemme ved Limfjorden blev endegyldigt slukket sent tirsdag aften. Her meldte regeringen, at flyveforbuddet forlænges til og med 24. december ved midnat.

Så Matilde Petterson kan rive de nybookede billetter fra Edinburgh til København med afgang onsdag aften klokken 19.30 over.

Forlængelsen af flyveforbuddet kommer dog ingenlunde som et chok, fortæller hun.

»Jeg havde allerede mistet håbet, fordi jeg er bange for at blive skuffet. Det kommer ikke til at ske, at jeg kommer hjem til jul. Jeg har ligesom accepteret det, for der er ikke rigtig noget at gøre,« siger hun.

»Kunne man ikke bare få lov til at vise en negativ test i lufthavnen, så man kan komme hjem til jul?« spørger hun.

Matilde Petterson trøster sig med, at hun trods alt ikke skal være alene juleaften.

»Min værtsfamilie har taget sig af mig og sagt, at vi nok skal fejre jul sammen, og det er jeg selvfølgelig virkelig glad for, så jeg ikke skal holde jul alene. Men det er selvfølgelig ikke det samme som at komme hjem,« siger Matilde Petterson.