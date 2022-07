Lyt til artiklen

15 dage. Så længe tog det, før flyselskabet SAS og piloterne blev enige om en overenskomst.

Men selvom der dermed nu kan sættes punktum for pilotstrejken, betyder det ikke, at alle fly kommer på vingerne lige med det samme.

På flyselskabets hjemmeside lyder det nemlig, at der kan gå nogle dage, før man kan være tilbage i helt normal drift.

»Den normale drift genoptages hurtigst muligt. Der kan dog være yderligere trafikforstyrrelser og som følge heraf aflyste fly i de næste par dage, da vi arbejder på at komme tilbage til normal trafik,« lyder det:

»Flyafgange, der allerede er aflyst, forbliver aflyst.«

Skal du ud at flyve med SAS i dag eller de kommende dage, rådes du derfor til at tjekke din flystatus, før du tager afsted mod lufthavnen:

»Vi beklager, hvis du er blevet ramt af strejken, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe alle med at komme på vej igen,« oplyser SAS.

På Københavns Lufthavns hjemmeside oplyses det også, at SAS-flyvningerne kan være påvirket 'de næste par dage'.

Fly, der drives af SAS Link, SAS Connect og partnerne Air Baltic, CityJet og XFLY er ikke berørt af strejken, lyder det fra SAS.

Det var natten til tirsdag, det blev oplyst, at flyselskabet SAS og SAS-piloternes fagforeninger er blevet enige om en ny overenskomst, der gælder de næste fem og et halvt år.

»Jeg er glad for at kunne sige, at vi nu er nået til enighed med alle fire af piloternes fagforeninger for SAS Scandinavia, og at strejken er afsluttet,« siger Anko van der Werff, der er topchef i SAS, i en pressemeddelelse, som fortsætter:

»Endelig kan vi vende tilbage til normal drift og flyve vores kunder på deres længe ventede sommerferie.«