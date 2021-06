Styrelsen for Patientsikkerhed har i en årrække forsøgt at sætte en stopper for den berygtede omskæringslæge Said El-Batran, og nu ser det ud, som om det endelig er lykkedes.

Said El-Batran har nemlig midlertidigt fået frataget sin autorisation og dermed retten til at praktisere som læge, skriver Århus Stiftstidene.

Den berygtede læge har været i medierne af flere omgang på baggrund af en række opsigtsvækkende sager.

I 2016 kunne Metroxpress skrive, at flere forældre havde klaget over, at Said El-Batran havde omskåret deres børn under stærkt kritisable forhold.

Ifølge klagerne havde han omskåret små drenge under uhygiejniske forhold og direkte på folks spiseborde.

Han havde heller ikke sørget for at smertedække børnene godt nok.

Før Said El-Batran kom i mediernes søgelys på baggrund af klager fra forældre til børn, han havde omskåret, fik han kritik for sit arbejde som læge på Aabenraa Sygehus.

Her havde han fire forskellige sager i 2006, 2007, 2009 og 2011.

I den første sag døde et foster, fordi lægen overså en svangerskabsforgiftning hos moren, og i en anden sag døde en kvindelig patient efter en operation for tarmslyng.

I 2016 fratog Styrelsen for Patietsikkerhed midlertidigt Said El-Batrans ret til at udføre omskæringer, men på grund af en procedurefejl, fik lægen i februar 2019 igen grønt lys til at udføre omskæringer, skriver Helsingør Dagblad.

Og allerede året efter kunne TV 2 fortælle, hvordan en ung kvinde havde fået vansiret sit ansigt, efter hun havde fået foretaget en kosmetisk behandling af Said El-Batran i hans kones klinik.

Said El-Batran har ikke ønsket at udtale sig om sagen, skriver Helsingør Dagblad.