Finalen i "X Factor" er afgjort. Danskerne stemte den 15-årige Solveig til tops.

Fredag aften kunne værten Lise Rønne udråbe vinderen af årets "X Factor", og her var det den kun 15-årige Solveig Mølle Lindelof, der stak af med sejren i det populære underholdningsprogram.

Hun har gennem sit forløb i "X Factor" haft Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius som mentor. Det er første gang, at en af Oh Lands deltagere vinder.

I finalen fredag aften stod kampen mellem Thomas Blachmans gruppe Simon & Marcus fra Thisted, den 15-årige Solveig fra Hvidovre og den 17-årige Nikoline Steen Kristensen fra Sørvad i Vestjylland. De to sidstnævnte har begge haft Oh Land som mentor.

"X Factors" sidste mentor, djen Martin Jensen, der i år debuterede i showet, havde ikke nogen deltagere med i finalen, da danskerne havde stemt hans tre udvalgte talenter ud i løbet af de seneste uger.

Årets "X Factor" blev skudt i gang i februar under coronapandemien, og derfor har der under de syv liveshows ikke været publikum i studiet i Brøndby, hvor programmerne er blevet sendt fra.

I stedet har deltagernes familier og venner og publikum hjemme i stuerne været med på storskærm i studiet. Til finalen var der også skabt en drive in-bio i det fri, hvor familier og venner kunne se showet fra deres køretøj.

Igennem sæsonen har vestjyske Nikoline Steen Kristensen været favorit hos bookmakerne, der dog blev usikre op mod finalen, hvor også Solveig stod stærkt.

I sin første finalesang måtte Nicoline Steen Kristensen afbryde sin optræden, da nerverne fik overtaget, og hun måtte følges ud fra scenen af sin mentor og tage en kort pause, før hun kom stærkt igen og leverede en performance, som dommerne roste.

Traditionen tro skulle de tre finalister på scenen flere gange - både for at synge en sang, deres mentor havde valgt, og for at synge med en kendt musiker.

Her var Simon & Marcus på scenen med Thor Farlov, som danskerne kender fra duoen Citybois, mens Solveig fik selskab af Mads Bo fra Phlake og Nikoline Steen Kristensen havde lokket rockkoryfæet Michael Falch med på scenen.

Derefter skulle en deltager elimineres, før de to sidste finalister gik på scenen for at give deres bud på en vindersang.

Duoen Simon & Marcus fik færrest stemmer af danskerne, og det betød, at Solveig og Nikoline Steen Kristensen skulle dyste mod hinanden om sejren ved at synge hver deres bud på en vindersang.

Mens Nikoline Steen Kristensen havde fået skrevet nummeret "Alle Tråde" af sangskriveren Nikolaj Nørlund til lejligheden, havde Solveig valgt at synge en coverversion af Solanges "Cranes in the Sky".

I sidste ende var det altså sidstnævnte, der trak det længste strå og fik flest sms-stemmer af danskerne.

Dermed kan Solveig se frem til en præmie bestående af en pladekontrakt med Universal Music Group, udstyr til et professionelt hjemmestudie samt en skræddersyet workshop i London og en session med skaberen af "X Factor", Simon Cowell.

TV2 har allerede afsløret, at "X Factor" vender tilbage med en ny sæson næste år.

/ritzau/