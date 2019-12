En bøde på 5000 kroner og en sur smiley.

Det blev resultatet, da Fødevarekontrollen i slutningen af november kom forbi 15-årige Rasmus Hemmelef Becks hjem på Roagervej ved Esbjerg.

Skoledrengen har nemlig 60 høns, som han bruger en stor del af sin fritid på at passe, så han kan sælge deres æg til folk i lokalområdet.

Den hyggelig hobby giver tiltrængte lommepenge til den driftige teenager, men nu har han fået en bøde fra Fødevarekontrollen, skriver JydskeVestkysten.

Da Fødevarekontrollen var forbi hønsegården i efteråret, var der flere ting, der ikke var i orden:

Rasmus fik at vide, at han skulle huske at oplyse holdbarhedsdatoen på æggene. Han skulle også melde sin besætning til salmonellakontrol, fordi han har mere end 30 høns.

Endelig hæftede Kontrollen sig over, at Rasmus har et skilt ved vejen, som reklamerer om æggesalget, og derfor bliver hans 'forretning' betragtet som offentligt salg.

Fødevarekontrollen kom nogle uger senere forbi på et kontrolbesøg, hvor tingene stadig ikke var i orden.

Derfor skal den 15-årig dreng nu betale en bøde på 5.000 kroner.

Det synes hans far er en voldsom sanktion. Han er indforstået med, at fødevaresikkerheden skal tages alvorlig, men han mener, at myndighederne skyder gråspurve med kanoner.

»Det er en 15-årig skoleelev, som sælger nogle æg i sin fritid. Og havde han ikke haft et skilt stående ude ved vejen, havde der ikke været nogen sag. Det er at overreagere fra Fødevarekontrollens side,« siger Ove Beck til JydskeVestkysten.

Faderen tilføjer dog, at far og søn nu vil bringe tingene i orden, så Rasmus kan blive ved med at sælge æg.