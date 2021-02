Udrulningen af vaccinationerne er en forløsning oven på et meget langt år.

Det kan de fleste formentlig skrive under på. Men det er hos de færreste, at forløsningen er lige så stor, som den er hos 15-årige Magnus Heegaard.

»Det er fantastisk, og min mor begyndte næsten at græde,« fortæller han.

Tirsdag var han en blandt få andre særligt udsatte patienter under 18 år, der kunne modtage det første af to vaccinestik. Han er lungesyg med en sjælden kronisk sygdom, der rent medicinsk hedder postinfektiøs bronchiolitis obliterans.

Da Magnus fik det første stik. Foto: Christine Heegaard Vis mere Da Magnus fik det første stik. Foto: Christine Heegaard

Han har været lungesyg, siden han var halvandet år gammel, hvor han blev ramt af virusinfektioner, der kraftigt reducerede hans lungekapacitet. I dag er kapaciteten blot 23 procent af et normalt sæt lungers.

Det betyder, at han har svært ved at trække vejret. Ting, som kan virke helt basale for andre mennesker, kan tage pusten fra Magnus, og sygdommen gør, at han hurtigt oplever træthed:

»Det har påvirket mig meget. Jeg går i skole på nedsat tid, fordi jeg ikke har kræfter til meget. Jeg skal trække vejret hårdere. Jeg har for eksempel svært ved at gå og løbe.«

Derfor har det seneste års tid været et sandt mareridt for Magnus og familien. For da en ny smitsom virus bredte sig verden over og til sidst fandt vej ind i Danmark, måtte familien tage drastiske forbehold.

De lukkede ned, præcis som hele samfundet gjorde det. Siden da har de levet isoleret på matriklen i Egå nord for Aarhus. De ser ikke andre mennesker. De går heller ikke ud og handler ind. Ved hjælp af en app bestiller de dagligvarer og får det leveret til døren. Og den bliver selvfølgelig sprittet af.

Magnus fortæller, at han stort set kun bevæger sig udenfor, når han skal ud på en daglig gåtur. En gåtur, hvor han er yderst påpasselig og holder ekstra meget afstand til andre.

»Det har været rigtig slemt, forfærdeligt, og så hårdt, fordi det fortsætter, og det har været svært at se en ende på det.«

Der er mange ord, der kan beskrive det år, som han og familien har været igennem. Pandemien har reelt set spærret familien inde i et års tid, idet hverken mor, far eller søster vil tage nogen chancer. Det har været psykisk hårdt, men Magnus fortæller, at han har en stærk psyke, idet han har kendt til spillereglerne hele sit liv.

Glæden var til at spore hos Magnus. Foto: Christine Heegaard Vis mere Glæden var til at spore hos Magnus. Foto: Christine Heegaard

Det var alligevel en kæmpe lettelse for familien Heegaard, da sygeplejersken ringede mandag. Det var opkaldet, som han havde ventet på, i hvad der virkede som en evighed. Det var Magnus' tur til at blive vaccineret.

Tirsdag var han så inde på børneambulatoriet på Skejby Sygehus. Her blev han sammen med cirka 30 andre børn og unge vaccineret.

Nu er enden på et meget svært år inden for rækkevidde. Dosis nummer to venter om to til tre uger.

Familien vil dog fortsat tage de gode vaner og forbehold med videre:

»Der er stadig lockdown, så jeg skal ikke ud og lave en masse ting. Vi vil ikke løbe nogen risiko, så jeg går ikke ud og kysser og krammer andre, men en indkøbstur kan nok gå an.«

En immunitet mod coronavirussen gør dog alligevel, at Magnus ikke længere behøver at være bange:

»Så behøver jeg ikke at være paranoid og gå rundt og være bange for hvert eneste menneske, som jeg passerer på gaden. Det tager helt sikkert noget af skuldrene,« afslutter han.