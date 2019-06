Bodil vil aldrig glemme de minutter, der fulgte, da hendes store søn Lucas stak nøglen ind i ferielejligheden.

Lucas når kun at skubbe døren ti centimeter ind, før den bliver smækket i. Pludselig bliver den åbnet med fuld kraft, og så kommer de nærmest marcherende ud.

Politibetjent efter politibetjent.

»Hvor er Maceo? Hvor er min søn?,« skriger Bodil.

15-årige Maceo havde haft brug for lidt 'alenetid', da Bodil sammen med manden Olav og sønnen Lucas en time forinden havde forladt ferielejligheden på 13. sal for at handle lidt dagligvarer i Alicante i Spanien.

Derfor lod de ham blive.

Men nu må de ikke komme ind igen. I døren står de spanske politibetjente, der ikke kan ét ord engelsk.

Bodil går i panik.

Skolefoto af Maceo Vis mere Skolefoto af Maceo

Hun lægger sig på knæ. Råber, skriger og knytter hænderne, før de igen og igen bliver hamret ned i gulvet.

Pludselig lyder et spansk ord, som Bodil og resten af familien kan genkende.

»Identificar,« siger en af de spanske betjente og leder Bodil, Olav og Lucas ned på stueetagen.

Familien ved stadig ikke, hvor deres søn og bror Maceo er, men da Olav bliver bedt om at følge med hen foran lejligheden, kan Bodil lægge to og to sammen.

Poltiet løfter et tæppe på jorden, og derunder ligger Maceo.

Halvdelen af ansigtet er trykket ind efter springet fra 13. sal, men Olav føler alligevel en snert af lettelse.

»Endelig fik han fred,« tænker han.

2000

I dag har Bodil og Olav Hofstede inviteret B.T. indenfor i deres hus i Ringsted for at fortælle deres historie.

Historien om en kærlig søn, der havde det svært. Historien om et forældrepar, der kæmpede og kæmpede for deres søn, men gang på gang blev svigtet af kommunen.

Og vel at mærke historien om en 15-årig dreng, der valgte at tage sit eget liv ved at springe ud fra en altan på ferie med sine forældre.

For at forstå, hvordan det hele kunne ende så galt, skal vi tilbage til årtusindeskiftet.

Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Foto: Bax Lindhardt

Året er 2000, og Olav og Bodil Hofstede er lykkelige sammen. For ni år siden mødte hollandske Olav og danske Bodil hinanden i Tyskland og faldt pladask for hinanden.

Fem år efter deres første møde giver Bodil liv til Lucas, og i 2000 bliver et nyt drengebarn født.

Parret bliver enige om, at drengen skal hedde Maceo. Opkaldt efter den kendte jazz-musiker Maceo Parker.

Han bliver den eneste i Danmark, der hedder det.

Maceo er et ønskebarn, men der går kun få uger, før Bodil og Olav finder ud af, at deres lille guldklump er skrøbelig.

Maceo med nissehue på Foto: Privatfoto Vis mere Maceo med nissehue på Foto: Privatfoto

Han kaster op, kaster op og kaster atter op.

Men psykisk er Maceo også en bestemt baby. Han vil kun spise bestemt mad, der skal ligge et bestemt sted på tallerkenen.

De første ti måneder af hans 15 år lange liv er Maceo indlagt fire gange på hospitalet.

2008

Maceo er otte år og går i anden klasse, men han er ikke som de andre skolekammerater.

Han er tilbagetrukket, er meget sensitiv, og så er han begyndt at få smerter i brystet. Kraftige smerter.

Selv beder han om at komme til vagtlægen, og her bliver han diagnosticeret med sygdommen refluks.

Familien Hofstede på en restaurant i udlandet Vis mere Familien Hofstede på en restaurant i udlandet

Man lider af refluks, når der er et tilbageløb af mavesyre nede fra mavesækken og til spiserøret.

Foruden halsbrand og sure opstød er det en sviende smerte i den øverste del af maven, som man bliver ramt af.

Og det er den smerte, som Maceo føler hver dag. Morgen og aften.

2013

Maceo er blevet teenager, men det meste af livet som teenager lever han på sit værelse foran computeren.

Han er næsten umulig at få i skole, og det er umuligt at få ham til at spise andet end nogle helt bestemte ting.

»Han har én bestemt durumrulle fra ét bestemt pizzeria og én bestemt pizza fra ét bestemt pizzeria, som han kan spise. Det skal han have hver dag. Ellers spiser han ikke,« fortæller Olav.

Maceo kunne meget af tiden kun overskue at sidde ved computeren og spille spil Vis mere Maceo kunne meget af tiden kun overskue at sidde ved computeren og spille spil

På det her tidspunkt har Maceo allerede talt om døden flere gange. Han har sine depressive perioder, og én gang er de fem forfærdelige ord kommet ud hans mund:

»Jeg vil bare dø, mor.«

De kraftige mavesmerter bliver også værre og værre, så på et tidspunkt må lægerne i Region Sjælland erkende, at de simpelthen ikke kan finde ud af, hvad Maceo lider af foruden refluks.

Han bliver derfor i august 2013 indlagt tre uger på Odense Universitetshospital, og først her blev han taget seriøst.

Slut var det med læger, der bare mente, at Maceo skulle spille lidt mere fodbold, eller at han skulle stoppe sin uforskammede opførsel.

Efter fem uger har hospitalet en rapport klar.

»Samlet set ses en dreng, som har betydelige vanskeligheder med at modulere sanseindtryk. Han er både sensorisk følsom og sensorisk sky. Der ses vanskeligheder ift. både følesans, lydindtryk, synsindtryk, smag og dufte,« fremgår det blandt andet af dokumentet, som B.T. har fået adgang til.

Odense Universitetshospital får også et indblik i, hvor pressede Bodil og Olav er, så de tilbyder at lave en underretning til Ringsted Kommune om, at ægteparret bør have hjælp i form af tabt arbejdsfortjeneste, aflastning og en støtteperson til Maceo.

Bodil og Olav er begejstrede for den underretning, men det skal vise sig, at det er begyndelsen på én lang kamp med kommunen.

Sagsbehandlingen trækker nemlig ud, og da afgørelsen i november 2013 endelig er klar, bliver Bodil og Olav rystede.

Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Bodil mod Olav besøger Maceos grav på den nærliggende kirkegård. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Bodil mod Olav besøger Maceos grav på den nærliggende kirkegård. Foto: Bax Lindhardt

Ringsted Kommune afviser forældrenes ansøgning om aflastning, om en støtteperson samt om tilskud til merudgifter, og kommunen foreslår i stedet at igangsætte en børnefaglig undersøgelse.

»Vi er rystede. Vi har lige siddet til et stort netværksmøde, hvor vi alle var enige om, at vi havde brug for støtte lige nu og her. Man opgiver næsten,« siger Bodil.

2014

I marts 2014 er den børnefaglige undersøgelse klar, og Maceos forældre bliver indkaldt til et møde om familiebehandling, men der er endnu ingen aflastning eller støtteperson.

Til gengæld går det dårligere og dårligere hjemme hos Bodil og Olav.

Der er de dage, hvor Maceo glædeligt tager i skole, men der er så sandelig også dem, hvor de ikke får ham ud af døren, og i efteråret har den 13-årige dreng et sygefravær på 44 procent.

Det er også på det her tidspunkt, at Ringsted Kommune pludselig vælger at stoppe familiebehandlingen, da den 'ikke har haft den virkning som planlagt'.

2015

Det begynder for alvor at gå ned ad bakke for Maceo, der ikke kan holde de mørke tanker væk fra sit hoved.

I januar 2015 bliver han diagnosticeret med Aspergers syndrom og angst, og kort tid efter ansøger familien igen kommunen om aflastning, en støtteperson og tilskud til merudgifter.

Og resultatet? Endnu et afslag.

Maceo med storebroren Lukas Vis mere Maceo med storebroren Lukas

Bodil og Olav er i dialog med skolelederen på Maceos skole, og hun sender i marts en underretning til kommunen.

»Det er min opfattelse, at Ringsted Kommune, til trods for adskillige netværksmøder med sagsbehandler og underretninger, ikke imødekommer Maceos og familiens behov for hjælp,« står der i underretningen.

Månederne går, uden at der sker noget, og i begyndelsen af juni er Maceo for alvor nede i et sort hul.

»Han spiste næsten intet, og vi kunne intet gøre. Jeg fandt ham en dag under skrivebordet i fosterstilling, hvor han fortalte, at han bare vil dø. Og det sagde han tit,« fortæller Bodil i dag.

Maceo har næsten altid været glad, når familien har rejst, så Bodil og Olav beslutter også at tage deres 15-årige dreng med til Alicante i Spanien den 14. juli 2015.

Her er Maceo til sin sidste fødselsdag. Fire dage før han sprang i døden. Foto: Privatfoto Vis mere Her er Maceo til sin sidste fødselsdag. Fire dage før han sprang i døden. Foto: Privatfoto

Det er nærmest umuligt og ifølge Olavs ord »helt forfærdeligt« at få Maceo med i lufthavnen om morgenen. Han vil simpelthen ikke ud af døren.

Men ud kommer familien, og da de ankommer til den spanske østkyst, er Maceo ekstremt træt. Faktisk sover han mere eller mindre hele dagen.

Nat bliver til dag, og mandag den 15. juli sidder Bodil og Olav på ferielejlighedens altan, da de klokken 11 får selskab af deres to sønner, Lucas og Maceo.

Solen skinner, og det er faktisk hyggeligt, husker Bodil.

Familien mangler lidt praktiske ting til ferielejligheden, så de beslutter sig for at gå en lille tur, men Maceo vil gerne blive.

Han har brug for lidt 'alenetid'.

Bodil, Olav og Lucas går en tur. De køber en kaffe, og de får også set stranden.

Alt imens 15-årige Maceo træder op på altanens gelænder hjemme i ferielejligheden.

Her er udsigten fra den altan, hvor Maceo i 2015 sprang i døden Vis mere Her er udsigten fra den altan, hvor Maceo i 2015 sprang i døden

Han vælger at gøre en ende på et alt for smertefuldt liv.

Maceo efterlader intet afskedsbrev, men kort forinden har han afleveret en engelsk stil i skolen, som Olav i dag finder tankevækkende.

»Jeg tror, jeg kan sige, at hele mit liv har været en stor kamp at gå igennem, og indtil videre kan jeg sige, at det ikke har været rart at blive ved med at kæmpe...,« skriver Maceo blandt andet i opgaven, som B.T. har læst.

Udsnit af Maceos engelske stil Foto: Privatfoto Vis mere Udsnit af Maceos engelske stil Foto: Privatfoto

Maceo fik topkarakter i stilen.

Der gik et par dage, før Bodil fik lov at se sin døde søn, der var blevet lappet sammen af de spanske myndigheder.

»Jeg fik sagt til ham, at han var tilgivet, og at jeg godt forstod ham,« fortæller en tydeligt påvirket Bodil.

Maceo i en trækiste til bisættelsen Vis mere Maceo i en trækiste til bisættelsen

Da parret igen var i Danmark modtog de et brev fra Ankestyrelsen.

Styrelsen spurgte forældrene, om de ville have hastebehandlet de klager over Ringsted Kommune, som de havde indsendt før ferien, og det takkede de ja til.

I september 2016 er Ankestyrelsen klar med en afgørelse.

Forældrene får klart medhold. Kommunen kunne ikke give afslag på aflastning og merudgifter til forældrene.

»Ankestyrelsen lægger blandt andet vægt på, at kommunen fortsat ikke har foretaget en konkret og individuel vurdering for behovet for aflastning,« fremgår det af afgørelsen.

Parret fik 42.302 kroner tilbage af kommunen på grund af det ulovlige afslag.

Men de har ikke fået et undskyldning fra kommunen, og kommunen ønsker heller ikke overfor B.T. at kommentere sagen.

»Ringsted Kommune har den helt principielle tilgang, at vi ikke udtaler os i meget følsomme personsager. Det er aldrig i interesse for de borgere, der er i en udsat og sårbar livssituation, at en myndighed udtaler sig om deres meget private og ofte tragiske livsforløb. Ringsted Kommune skal oplyse om, at det alene er ankesystemet og domstolene, der kan afgøre, om sagsbehandlingen i en sag er lovmedholdelig,« skriver Gitte Løvgren, der er direktør og børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune, i en mail.

Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bodil og Olav Hofstede er vrede og skuffede over den manglende hjælp fra Ringsted kommune til deres psykiske syge søn, der endte med at tage sit eget liv som 15-årig, ved at kaste sig ud fra 13. etage under en famileferie i Alicante. Foto: Bax Lindhardt

Det hjælper dog forældrene lige lidt.

»Vi føler helt klart, at Ringsted Kommune har skyld i Maceos død. Der har været så meget inkompetence, og vi har slet ikke fået den hjælp, som alle andre har vurderet, at vi skulle have. Det er helt skandaløst,« siger Bodil.

Bodil og Olav savner Maceo hver dag. De savner deres glade dreng og de tider, hvor smerterne ikke havde overtaget hans sind.

»Det er simpelthen så uretfærdigt,« siger Bodil, mens hun har svært ved at holde tårerne tilbage.