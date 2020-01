Hver eneste morgen, når Anders Bredo Hansen vågner, kigger den 15-årige dreng ned på sin mave og det 20 centimeter lange ar, der pryder den.

Og hver eneste gang tænker han: 'Hvorfor skulle jeg tage den mobil op af lommen?'.

Sagen er nemlig den, at Anders' liv ændrede sig på et splitsekund, da han i august 2019 satte sig op på sin cykel i Faxe i Sydsjælland.

Han havde netop talt med sin onkel og ville herefter cykle over vejen, da han i sin lomme mærkede, at telefonen vibrerede.

Anders fjernede sin ene hånd fra styret, tog mobilen op af lommen og rettede blikket mod den lysende skærm.

Men så gik det galt.

»Jeg tror, at min cykelkæde satte sig fast, så på et splitsekund fløj jeg ud over cyklen og væltede direkte ned på styret. Jeg nåede slet ikke at være opmærksom, fordi jeg havde mobilen i hånden,« fortæller Anders Bredo Hansen til B.T.

Da Anders forstod, hvad der var sket, kunne han straks mærke følelsen af kvalme, og i flere minutter lå han og kastede op på vejen.

De efterfølgende uger brugte Anders på henholdsvis Sjællands Universitetshospital i Køge og på Rigshospitalet, hvor han blev opereret tre gange og fik fjernet sin galdeblære og tolvfingertarm samt et stykke af mavesækken, bugspytkirtlen og tyktarmen.

Alt sammen fordi Anders havde taget sin mobil op af lommen.

»Det er derfor, og jeg fortryder det hver dag. Jeg havde nok væltet ligegyldigt hvad, men med begge hænder på styret og opmærksomhed havde jeg nok bare fået et par skræmmer. Jeg kunne også være landet på hovedet uden cykelhjelm, og så havde jeg måske ikke siddet her i dag,« siger Anders.

I dag er livet noget anderledes for den unge purk fra Faxe.

Nogle madvarer må han slet ikke spise, ligesom han hver eneste dag skal tage to piller for at neutralisere mavesyren.

Og så er der selvfølgelig det voldsomme ar, der konstant minder ham om uheldet.

»Jeg er begyndt at cykle igen, men den mobil kommer ikke op. Det kan jeg godt love dig. Og hvis den skal op, så stopper jeg op først,« siger han.

I netop denne uge sætter færdselspolitiet ekstra fokus på de danske skoleelevers brug af mobilen på cyklen ved at lave særlige kontroller på skoleveje rundt omkring i landet.

Sagen er nemlig den, at de unge danskere i høj grad gør brug af mobilen, når de sidder på jernhesten, hvilket altså er ulovligt.

Derfor har Anders Bredo Hansen også et vigtigt budskab til de mange unge i Danmark.

»Jeg vil gerne advare dem. Det kan godt være, at du tror, du har styr på situationen og kan køre med en hånd, men hvis der sker noget, så er du uopmærksom, og så er skaden sket,« siger han.

I Rådet for Sikker Trafik har man talt med netop de danske skoleelever om deres vaner på den tohjulede, og det viser sig, at 62% af de 13- til 16-årige havde brugt mobilen håndholdt på cyklen inden for de seneste to måneder, da undersøgelsen blev udarbejdet.

Og det er et problem.

»Vi ved, at de 13- til 16-årige er dem, der kommer mest til skade af de danske skoleelever, og vi ved, at mange af dem orienterer sig på deres mobil,« siger Rosa Nissen, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik, og fortsætter:

»Kombinationen mellem at cykle i trafikken og bruge mobilen er super farlig, og den skal adskilles. Man skal have fokus på trafikken.«