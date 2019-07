Under grundlovsforhøret af en 15-årig dreng, der er anklaget for at have stukket sin mor ihjel, kom det frem, at drengen har flere diagnoser. Han er infantil autist og har ADD.

Men hvad betyder det?

»Infantil autisme betyder alene, at man opdagede diagnosen inden barnet blev tre år. De kan sagtens have helt almindelig IQ og et sprog,« siger formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, til B.T.

Dog, forklarer hun, har omkring 30 pct. af alle autister en grad af retardering, mens hele 50 pct. har ADHD.

AUTISMENS FIRE NEUROLOGISKE TRÆK Når man er autist, er man diagnosticeret med en anderledes neurologi. Det betyder, man har minimum fire neurologiske træk, der er anderledes end alle andres. 1) Evnen til at handle og styre. Det vil sige planlægge sin dag og træffe beslutninger. Det kan autister ikke. 2) De sanseindtryk, som vi alle sammen får ind hele tiden, ikke kan samles som en helhed, som de bliver for os andre. Derfor består verden af tusindvis af detaljer, som kan gøre den svær at overskue. 3) De kan ikke sætte sig i andres sted. I stedet for intuitivt at vide, hvordan andre har det, skal autister igennem den forståelse mekanisk. 4) Sanseforstyrrelser. Denne viser sig meget forskelligt hos autister – nogle kan tage iskolde bade uden at vide det, mens andre først opdager, de har lagt hånden på en varm kogeplade, når der begynder at lugte brændt. Kilde: Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup

Disse to diagnoser har dog ikke noget med selve autismen at gøre, men er andre handikap.

ADD, som den 15-årige dreng er diagnosticeret med, er en form for ADHD, bare uden det hyperaktive aspekt.

I den konkrete sag ser Heidi Thamestrup flere tegn på, at drengen, som beskrevet i retten, er autist.

Hun kender ikke noget til sagen udover det, hun har læst i medierne.

B.T. har blandt andet transskriberet grundlovsforhøret, hvor drengen forklarer, at han ønskede, moren skulle dø, og at det var derfor, han stak hende.

»Andre ville svare, at de var i affekt, og at de ikke anede, hvad de foretog sig, men en dreng med autisme svarer helt konkret, at han ønskede, at hun skulle dø - for han var sikkert så rasende på det tidspunkt og så meget i affekt, at det var det eneste, han ønskede,« forklarer Heidi Thamestrup og fortsætter:

»Vi andre ville sikkert tænke det samme, men vi ville fortælle en tolkning - ikke den konkrete tanke.«

Autister kan ikke sætte sanseindtryk sammen. Det betyder, at de oplever verden i tusindvis af enkeltstående detaljer fremfor en samlet enhed.

INFANTIL AUTISME Diagnosen infantil autisme får man, hvis diagnosen autisme bliver givet til et barn under tre år. Det er en myte, at infantile autister er stoppet i deres udvikling som treårige. Diagnosen har alene noget at gøre med, hvornår i livet, de har fået den. Infantil autisme og aspergers er forældede udtryk, som sjældent bruges professionelt. Derimod deles autisterne ind på et spektrum, som kan hjælpe med at definere, hvor alvorligt deres handikap er. Kilde: Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup

Det gør det rigtig svært for dem at regne konsekvensen af deres handlinger ud.

»Netop det er jo grunden til, at man altid skal nedtrappe og sørge for ikke at presse autister ud over deres grænser,« siger Heidi Thamestrup.

Hun forklarer, at autister meget sjældent er udadreagerende – nærmere tværtimod.

»De skader oftere hellere sig selv end andre og lukker sig inde i sig selv. Det var derfor, man i gamle dage talte om børn i 'glasklokker',« siger hun.