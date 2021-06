Odsherred Kommune oplever et større smitteudbrud blandt unge, og derfor er borgmester Thomas Adelskov (S) kommet med en opsang til de unge. Men ikke alle er venligt stemte over det.

15-årige Thinus Pedersen bor i Odsherred Kommune og har den seneste uges tid opholdt sig i isolation, fordi han og en række af hans venner har været ramt af corona.

Ifølge Thinus Pedersen, der går i 9. klasse på Nykøbing Skole, har de overholdt alle restriktioner om test og selvisolering, og han blev derfor »småirriteret« på borgmesteren i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov, som på et byrådsmøde tirsdag løftede pegefingeren og kom med en opsang til de unge om at følge coronareglerne.

»Der er viden om, at hjemsendte elever færdes rundtomkring på trods af, at de er hjemsendt til test og selvisolering. Det her er derfor en kraftig opfordring til både elever og forældre om at tage det her alvorligt,« sagde han på byrådsmødet.

Opsangen skyldes, at incidenstallet i Odsherred Kommune er højt, og at kommunen i smittesporingen kan konstatere, at unge smitter hinanden i sociale sammenhænge udenfor skolen, og derudover har viden om, at kravet om hjemmeisolering ikke overholdes.

»Jeg bliver personlig ret småirriteret, fordi jeg ved, at jeg og mine venner har overholdt alle restriktioner og vores karantæne. Jeg har selv rendt rundt med både maske og gummihandsker i mit eget hus for ikke at smitte min mor. Så at få at vide, at det ikke er godt nok, det synes jeg er lidt ærgerligt,« siger Thinus Pedersen.

Det, der rammer Thinus Pedersen mest, er en irritation over, at det altid er de unge, der skal gøres til problemet, og som bliver fortalt, at de ikke kan finde ud at passe på. Han kan ikke genkende billedet af, at mange unge ikke overholder restriktionerne i kommunen.

»Man er snart vant til det. Det er altid de unges skyld, så snart der er noget galt i Odsherred. Jeg synes, det er det nemmeste bare at skære alle over én kam. At det er alle unge, synes jeg, er et hårdt statement,« siger han.

Kan du forstå Thinus Pedersens frustration over borgmesterens opsang?

Borgmester Thomas Adelskov påpeger, at han med opsangen ikke er ude på at kritisere alle unge i Odsherred Kommune:

»De unge, som følger de anvisninger og går i isolation, de skal sandelig ikke føle sig truffet. De gør det, som de er blevet bedt om, men vi har desværre kunnet konstatere, at der er unge, der færdes rundt, selvom de har været sendt hjem i isolation. Derfor laver vi en kraftig opfordring til dem og til forældre om at sikre, at når man er sendt hjem i isolation, så overholder man det,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg er bare nødt til at reagere på den stigning, vi så her, og derfor har jeg været nødt til at komme med en kraftig opfordring.«

Desuden påpeger Thomas Adelskov, at udover opfordringen på byrådsmødet, så har kommunen skrevet et opslag på deres Facebook-side og henvendt sig til alle elever og forældre på Aula. Han understreger, at tilbagemeldingen har virket.

De nyeste tal viser, at 158 ud af 100.000 borgere, ifølge Statens Serum Institut, er smittet i hele Odsherred Kommune. Ved en nedlukning af en kommune skal det korrigerede smittetal overstige 300.