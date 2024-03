143 kvinder, der ufrivilligt fik opsat spiral af danske læger i Grønland, stævner Danmark for brud på menneskerettigheder.

Det skriver KNR.

Stævningen kommer, fordi den danske regering ikke har reageret på det erstatningskrav, som kvinderne sendte tilbage i oktober sidste år.

Naja Lyberth er talsperson for kvinderne.

»De ældste af os er over 80 år, og derfor kan vi ikke vente længere. Så længe vi lever, vil vi gerne genvinde vores selvrespekt og respekten for vores livmodere. Der er ikke nogen regering, der skal bestemme, om vi skal have børn eller ej,« siger hun.

Spiralsagen handler om, hvordan tusindvis af kvinder i Grønland i 1960’erne og 70’erne fik opsat spiraler som led i danske myndigheders strategi om at reducere den grønlandske befolkningsvækst.

Statsminister Mette Frederiksen lovede under et besøg i Nuuk i juni sidste år, at hun ikke havde glemt kvinderne.

Det samlede erstatningskrav er på knap 43 millioner kroner.