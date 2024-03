Kvinderne, der ufrivilligt fik opsat spiral af danske læger i Grønland, kræver millionerstatning.

143 kvinder, der ufrivilligt fik opsat spiral af danske læger i Grønland i 1960'erne og 1970'erne, stævner Danmark for brud på menneskerettigheder, skriver det grønlandske medie KNR.

Kvinderne kræver erstatning på 43 millioner kroner samlet.

Det gør de, fordi den danske regering ikke har reageret på det erstatningskrav, som kvinderne sendte tilbage i oktober sidste år, skriver mediet.

Her krævede 67 kvinder hver 300.000 kroner for brud på menneskerettigheder. Siden da er antallet af kvinder, der kræver erstatning, vokset til 143.

En udredning af sagen blev i 2023 igangsat af den grønlandske regering, Naalakkersuisut, og den danske regering.

Ifølge kvindernes advokat Mads Pramming er der i sagen tale om klare brud på menneskerettighederne.

- Staten har valgt ikke at tage sagen alvorligt og forholde sig til erstatningskravet.

- Derfor er vi nødt til at gå i retten, for det er den eneste mulighed, der er tilbage, siger Mads Pramming til KNR.

Der blev under spiralkampagnen opsat spiraler på omkring 4500 grønlandske kvinder og piger helt ned til 13 år - mange uden samtykke. En spiral er en form for prævention.

Flere grønlandske kvinder er senere stået frem i medierne og har fortalt, at spiralen blev opsat uden deres vidende.

I juni 2022 blev det muligt for ofrene at få gratis behandling af en psykolog eller psykoterapeut.

Naja Lyberth fik som 14-årig opsat spiral af en dansk læge uden at have givet samtykke. Hun er talsperson for kvinderne og kritiserer den danske stat for ikke at reagere på erstatningskravet sendt i oktober.

- De ældste af os er over 80 år, og derfor kan vi ikke vente længere. Så længe vi lever, vil vi gerne genvinde vores selvrespekt og respekten for vores livmodere. Der er ikke nogen regering, der skal bestemme, om vi skal have børn eller ej, siger Naja Lyberth ifølge KNR.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at man ser frem til at modtage og læse stævningen.

Erstatningskravet er ikke blevet afvist, men der foregår i øjeblikket en uvildig undersøgelse af spiralsagen.

- Det er en dybt ulykkelig sag, som vi skal til bunds i, og derfor er der også igangsat en uafhængig udredning, udtaler sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.

