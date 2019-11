14.500 ansatte på sygehuse, institutioner og kontorer i Region Nordjylland bliver fra årsskiftet omfattet af røgfri arbejdstid.

Det har regionsrådet i Nordjylland besluttet tirsdag eftermiddag, skriver Nordjyske.

I forvejen er der rygeforbud på regionens matrikler, hvilket betyder, at de ansatte indtil nu har skullet bevæge sig væk fra området for at tænde en cigaret.

Men nu er det altså helt slut med cigaretter i arbejdstiden. Også selvom man arbejder hjemmefra.

Bliver du ramt af rygeforbuddet, og har du lyst til at fortælle om det, hører B.T. gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk.

Hvordan, reglerne konkret skal administreres, vil blive aftalt lokalt på afdelinger. Den eneste afdeling, der er fritaget det nye rygeforbud, er regionsrådet med de folkevalgte politikere.

Hyklerisk, mener flere ifølge Nordjyske.

Andre, der heller ikke er omfattet af forbuddet, er patienter indlagt på regionens hospitaler. Disse vil fortsat kunne ryge i et afmærket område.

Hvad synes du om, at Region Nordjylland har indført rygeforbud for de ansatte?

40 regionsrådsmedlemmer stemte for aftalen, mens kun én stemte imod.

Dette var Martin Bech fra Venstre. Han udtaler til Nordjyske, at forbuddet er en glidebane for indgreb mod den personlige frihed,

»Mennesket kan ikke tvinges til frelse,« siger han til mediet.

Region Nordjylland er ikke den første region, der indfører rygeforbud. I oktober kom det frem, at Region Hovedstaden ved årsskiftet indføre forbud for dens 40.000 ansatte.